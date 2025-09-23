महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj: शिवरायांनी तुळजापूरची भवानीमाता प्रतापगडावर कशी साकारली? कसा होता प्रतापगडावरील नवरात्र उत्सव?

chhatrapati shivaji maharaj and tulja bhavani | प्रतापगडावर भवानीमातेची स्थापना कशी झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांची श्रद्धा आणि भक्तीची ही स्टोरी आहे.
Sandip Kapde
नवरात्र महोत्सव सर्वत्र सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करताना आपण नेहमी “जय शिवाजी, जय भवानी” असं म्हणतो. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांची भवानीभक्ती समजून घेऊया. भवानी माता भोसले घराण्याचे कुलदैवत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना तुळजाभवानीवर अपार श्रद्धा होती. बखरीतही यासंदर्भात अनेक उल्लेख आढळतात. संकटसमयी भवानीदेवीने शिवाजी महाराजांना दृष्टांत दिला, असंही म्हटलं जातं. प्रतापगडावरील श्रीभवानीची स्थापना हाच त्याचा प्रत्यय आहे.

