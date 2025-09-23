Shivaji Maharaj: शिवरायांनी तुळजापूरची भवानीमाता प्रतापगडावर कशी साकारली? कसा होता प्रतापगडावरील नवरात्र उत्सव?

नवरात्र महोत्सव सर्वत्र सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करताना आपण नेहमी “जय शिवाजी, जय भवानी” असं म्हणतो. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांची भवानीभक्ती समजून घेऊया. भवानी माता भोसले घराण्याचे कुलदैवत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना तुळजाभवानीवर अपार श्रद्धा होती. बखरीतही यासंदर्भात अनेक उल्लेख आढळतात. संकटसमयी भवानीदेवीने शिवाजी महाराजांना दृष्टांत दिला, असंही म्हटलं जातं. प्रतापगडावरील श्रीभवानीची स्थापना हाच त्याचा प्रत्यय आहे. .प्रतापगडावर भवानीमातेची स्थापनाछत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडावर श्रीभवानी देवीची स्थापना केली. त्यांची तुळजापूरच्या भवानी देवीवर अत्यंत श्रद्धा होती. महाराजांना तुळजापूरला जाऊन दर्शन घ्यायचे होते, पण त्यावेळी देवीने दृष्टांत देऊन सांगितले – “माझी स्थापना प्रतापगडावर कर; तुझी इच्छा पूर्ण करीन.”.Shivaji Maharaj: साबणाचा शोध कसा लागला, शिवरायांच्या काळात साबण होते का?.शिवकाळापासूनच नवरात्र उत्सवमूर्तीसाठी महाराजांनी त्रिशूलगंडकी, श्वेतगंडकी आणि सरस्वती या तीन नद्यांच्या संगमस्थळांवरील शिळा नेपाळमधून मागवल्या. तसेच तुळजापूराहून कारागीर बोलावून तुळजापूरच्या देवीच्या प्रतिमेप्रमाणे सुंदर मूर्ती घडवली. प्रतापगडावर श्रीभवानी देवीची स्थापना करून महाराजांनी दानधर्म केला, देवीस रत्नालंकार व विविध दागिने अर्पण केले. देवीची नियमित पूजाअर्चा व नवरात्र उत्सवासाठी नेमणुका केल्या. शिवकाळापासूनच नवरात्र उत्सव सुरू झाला, असे मानले जाते. जयराम पिंड्ये यांचा पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान या ग्रंथातही श्रीभवानी मंदिर व मूर्तीचे वर्णन आढळते..प्रतापगडावरील मंदिरपर्णालपर्वतग्रहणाख्यान ग्रंथानुसार, शिवाजी महाराज प्रतापगडावरील भवानीमंदिरात अनवाणी पायाने दर्शनासाठी गेले. भवानीचे मंदिर चुन्याने बांधलेले होते. मंदिराचे खांब सोन्याच्या मुलाम्याने झगमगत होते. मूर्ती अतिशय दिमाखदार भासत होती. पायात पैंजण, कमरेत हिऱ्यांचा कमरपट्टा, हातात हिरेजडीत कंकण व बाजूबंद, गळ्यात मोत्यांचा हार, बोटात रत्नजडित अंगठ्या, कानात सुवर्णकुंडले, नाकात मोत्यांची नथ. आठ आयुधे धारण केलेली प्रत्यक्ष महिषासुरमर्दिनीच भासावी, अशी देवीची मूर्ती होती..महाराजांनी श्रीभवानी देवीस साष्टांग नमस्कार करून तिची पूजाअर्चना केली. त्या रात्री ते गडावर थांबले आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे देवीस वंदन करून पन्हाळगडाच्या दिशेने प्रस्थान केले.१८ श्लोकांमधून श्रीभवानी देवीची स्तुतीछत्रपती संभाजी महाराजांनी बुधभूषण नावाचा संस्कृत ग्रंथ लिहिला असून त्यात १८ श्लोकांमधून श्रीभवानी देवीची स्तुती केली आहे.पन्हाळगडावर नवरात्र उत्सवछत्रपती राजाराम महाराज जिंजीकडे जाताना पन्हाळगडावर मुक्कामी होते, तेव्हा त्यांनी नवरात्र उत्सव साजरा केला. त्याचे वर्णन केशवपंडितकृत राजाराम महाराज चरित्र या ग्रंथात आढळते..Shivaji Maharaj : सुरतमध्ये झाला होता शिवरायांवर खूनी हल्ला! जाणून घ्या गुजरातचे सर्वात श्रीमंत शहर मराठ्यांनी का लुटले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.