किती कोटींचे दान जमा झाले साईंच्या झोळीत

शिर्डी - साईंच्या दानपेटीत गेल्या अकरा दिवसांत १७ कोटी ४२ लाख रुपयांचे दान जमा झाले. नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी येथे भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. या काळात सव्वाआठ लाख भाविकांनी साई समाधीचे दर्शन घेतले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याबाबत माहिती देताना कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर म्हणाले, की गेल्या वर्षीच्या दानाच्या तुलनेत ३ कोटी ३७ लाख रुपये वाढले. गेल्या वर्षी नाताळ व नववर्ष उत्सवात सुमारे १४ कोटी ५ लाख रुपयांचे दान केले होते. त्या तुलनेत यावर्षी देणगी स्वरूपात देणगी कक्षात सुमारे ३ कोटी ४६ लाख रुपयांचे दान आले. तसेच चेक, डीडी, मनिऑर्डर, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन देणगी, बॅंकिंगचा वापर करणाऱ्या साईभक्तांनी २ कोटी ९३ लाख रुपयांचे दान केले. याच दरम्यान ४२ लाख ३१ हजार सोन्याच्या रूपाने १ किलो २१३ ग्रॅम वजनाचे दान आले. ५ लाख ८० हजारांची १७ किलो २२३ ग्रॅम वजनाची चांदी आली आहे. दानपेटीत ९ कोटी ५४ लाख रुपये निघाले. त्यात २४ लाख ३६ हजार रुपयांचे परकीय देशाचे चलन आहे. त्याचप्रमाणे प्रसादालयात ८ लाख ११ हजार भाविकांनी प्रसादाचा लाभ घेतला. ७ लाख ६८ भाविकांना मोफत बुंदीचे पाकिटे देण्यात आली. ५ लाख ९६ हजार लाडू पॉकेटच्या विक्रीतून १ कोटी ७७ लाख १९ हजार ८५० रुपये प्राप्त झाले. धनंजय मुंडेची जागा रिक्त; 'या' नेत्याला मिळणार संधी दरम्यान, विविध भक्तनिवासांद्वारे १ लाख ७१ हजार ८५५ भाविकांची व्यवस्था करण्यात आली. सशुल्क दर्शन पासमधून ४ कोटी ८ लाख ६९ हजार ४००, बायोमेट्रिक दर्शन पासमधून ८ लाख २३ हजार ९९६ भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घेतला.

