इतर पक्षांसारखे जात पाहून मी जेवणार नाही, मला जात कळत नाही : राज ठाकरे

पुणे - काय चाललय राज्यात. सत्ताधारी म्हणतात आम्हाला संपायला निघाले, विरोधी पक्ष म्हणतात की आम्हाला संपायला निघाले, असा टोला मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी महाविकास आघाडी सरकार व भाजपला लगावला आहे. पुणे (Pune) येथे आज बुधवारी (ता.नऊ) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (Maharashtra Navnirman Sena) वर्धापन सोहळा पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते. शिव्या काय देता? चिंता काय तर एकमेकांवर रेड टाकणे, यातच रस. जे तुम्हाला मतदान करतात त्यांचे आभार माना. म्हणे संपर्क कार्यालय .. संपर्क कार्यालय न उघडता लोकांनी तुम्हाला हे काम करा असे विचारले पाहिजे. सरकारकडे जात नाहीत आपल्याकडे येतात. याचे कारण त्यांना विश्वास असतो की त्यांचे प्रश्न सुटेल.(I Am Not Follow Caste System, Said MNS Chief Raj Thackeray In Pune)

लोक आपल्याकडे येतात.. नोकरी, शिक्षणासाठी येतात तेव्हा मला वाटते १६ वर्षांतील हे काम आहे. इतर पक्षांसारखे जात पाहून मी जेवणार नाही. मला जात कळत नाही. माझे सहकारी म्हणून मी तुमच्याकडे पाहातो, असे राज ठाकरे म्हणाले.