Asha Bhosle : मी जगते नदी होऊन!

आदरणीय आशाताईंशी संवाद म्हणजे नव्या उमेदीच्या जीवनाशी संवाद! माझे भाग्य हे की ‘जिवलगा’ या चित्रपटात त्यांनी माझी सहा गाणी गायिली. त्याही आधी काही चित्रपटांसाठी योग आला. प्रत्येक गाणे गाताना तो प्रसंग अन् व्यक्तिरेखेचा आत्मा जगण्याची त्यांची ऊर्जा ‘याची डोळा’ अनुभवताना मला कला साधनेचे मर्म उलगडत गेले. वर्तमानात जगणे म्हणजे काय, ते मी त्यांच्या रूपात अनुभवले. त्यांची जाहीर मुलाखत घेण्याची संधी मला ‘चतुरंग’च्या व्यासपीठावर मिळाली. समोर पहिल्या रांगेत कोण कोण होते, तर साक्षात स्वरतीर्थ बाबूजी, चित्रमाऊली सुलोचनाबाई, जयश्री गडकर..अशा कलाक्षेत्रातील रूपेरी दंतकथा उपस्थित होत्या. व्यासपीठावर आशाताई अन् भावगीतातील शुक्रतारा अरुण दाते होते. ही विलक्षण रंगलेली मुलाखत पुढे इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात (सप्तसुरांचे जीवनगाणे) महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी दहा वर्षे अनुभवली. .हे सारे सारे आठवले निमित्त झाले, एका प्रकाशन सोहळ्याचे! या समारंभात पुन्हा त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचा सुयोग आला. आशाताईंच्या दिमाखदार व्यक्तिमत्त्वाकडे पाहताना त्या मुलाखतीच्या तयारीसाठी त्यांच्या ‘प्रभुकुंज’ या त्यांच्या घरी गेलो. तेव्हाचा एक (ध्वनिमुद्रित न झालेला, कॅमेऱ्यात टिपता न आलेला) संवाद आठवला. आजही तो संवाद मनात चैतन्याचे कारंजे निर्माण करतो. त्यांच्या घरातील नदीचा, अगदी खरीखुरी नदी वाटावी असा प्रसन्न ‘वॉल पेपर’ पाहून मी आशाताईंना विचारले, ‘‘आशाताई, नदी तुम्हाला एवढी आवडते; पण काही वेगळे कारण?’’ त्या हसून म्हणाल्या, ‘‘मी नदी सारखी जगते. प्रत्येक क्षण नवा!’’ नको तो कचरा काठावर टाकत, पुढे जायचं, नव्याने.. स्वच्छ खळखळत! नदी सारखं! आजही ती कस्तुरभेट आठवली.नुकतीच झालेली ही भेट होताना...आणि आपल्याला हे सारे सांगावसं वाटलं. एक मित्र कुटुंबीय म्हणून! आज या साऱ्या भावनांना अश्रूंची कातरता आली आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली!.आशाताईंना मान्यवरांनी वाहिली श्रद्धांजलीआशा भोसले यांच्या निधनाने संगीत जगतात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. एक कलाकार म्हणून आणि एक व्यक्ती म्हणून त्या स्वतःच्या अटींवर आपले जीवन जगल्या. आपल्या सुमधुर आणि कालातीत आवाजाने त्यांनी भारतीय संगीत समृद्ध केले.-द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपतीआशा भोसले यांचा चिरंतन आवाज आणि संगीताचा वारसा लाखो लोकांच्या हृदयात प्रतिध्वनित होत राहील आणि येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देईल.-सी. पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपतीआपल्या अवीट स्वरांनी, विविध संगीत प्रकार लीलया गाण्याच्या क्षमतेने आणि संगीतातील व्यापक योगदानामुळे आशा भाेसले यांनी संगीत रसिकांच्या अनेक पिढ्यांवर राज्य केले.- जिष्णुदेव वर्मा, राज्यपाल.आपल्या आवाजाने लाखो लोकांच्या हृदयाला स्पर्श करणाऱ्या आशाजींनी हिंदी, मराठी, बंगाली, तमीळ, गुजराती आणि इतर अनेक भाषांमधूनच नव्हे तर लोकगीतांमध्येही आपला अमिट ठसा उमटवला. आज जरी आपल्यात नसल्या तरी त्यांच्या आवाजाच्या माध्यमातून त्या कायम आपल्या हृदयात राहतील.- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्रीमहान गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत हृदयद्रावक आहे. त्यांच्या आवाजाच्या माध्यमातून त्यांची कला अमर राहील.- राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेतेआमच्यासाठी आशाताई कुटुंबासारख्या होत्या. आज आपण अनुभवत असलेला हे दु:ख शब्दांत व्यक्त करणे कठीण आहे. एका क्षणी मन पूर्णपणे शांत होते आणि दुसऱ्या क्षणी त्यांनी दिलेल्या असंख्य सुरावटींमध्ये हरवून जाते. जणू काळच थांबला आहे असे वाटते.- सचिन तेंडुलकर, माजी क्रिकेटपटू.आशाताईंचा आवाज म्हणजे संगीताचा आत्मा होता. गायनातील बारमाही हिरवा ऋतू आणि भावभावनांचा सुरेल असा महासागर म्हणजे आशाताई. भक्तिगीत, भावगीत, नाट्यसंगीत, गझल, शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत, लोकगीते, पॉप असे अनेक प्रकारांचे गायन करताना त्यावर वेगळा ठसा उमटवला.-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्रीभारतीय संगीत सृष्टीतील अढळ ध्रुवतारा आणि आपल्या सुरावटींनी अवघ्या जगाला मोहिनी घालणाऱ्या आशा भोसले यांच्या निधनामुळे देशाने एक महान स्वरसम्राज्ञी गमावली आहे.-एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीसंगीत क्षेत्रातील एका सुवर्णयुगाचा अंत झाला असून, सुरांची ‘सम्राज्ञी’ काळाच्या पडद्याआड गेली आहे.- सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री.आशाताईंच्या रूपाने भारतीय संगीत विश्वातील अजरामर आवाज हरपला आहे. त्यांच्या आवाजातली खुमारी, चपळता आणि भावनांची खोली ही त्यांची खरी ओळख ठरली. भारतीय संगीत विश्वासाठी दिलेले योगदान अमूल्य आहे.- शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्षलिओनार्दो द विंची आणि मायकलॅन्जलो हे जरी वरवर परस्पर विरोधी वाटले तरी युरोपातील रेनेसाँस युगाला त्या दोघांनी वेगेवेगळ्या पद्धतीने आकार दिला. तसा आकार लतादीदी आणि आशाताईंनी भारतीय चित्रपट संगीताच्या रेनेसाँस युगाला दिला. भारताच्या रेनेसाँस युगाचा शेवटचा घटक आज आपल्यातून गेला.-राज ठाकरे, मनसे प्रमुखआशा भोसले यांच्या निधनाने भारतीय संगीत विश्वातील एक अमर आवाज आज शांत झाला. त्यांच्या स्वरांनी अनेक पिढ्यांना आनंद दिला,-उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख.साक्षात सरस्वतीच्या वीणेची झंकार आज शांत झाली. मला भाऊ म्हणून त्यांनी उदंड प्रेम दिले. मी आज काय गमावले हे शब्दांत सांगता येणार नाही... माझ्या जगण्यातील श्रीमंती मात्र आज गमावली.- आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्रीप्रत्येक सूर स्वतःच्या अनोख्या शैलीने जिवंत करणाऱ्या ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाने भारतीय संगीतातील एक सुवर्णयुग मावळले आहे. त्यांनी अष्टपैलू आवाजाने तब्बल सात दशके रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले.- डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद.आशा भोसले यांच्या आवाजात तरुणाई, आकर्षकता आणि एक वेगळीच जादू आहे. त्या उत्तम कथाकथनकार होत्या आणि त्यांचा विनोदबुद्धी खूपच खट्याळ होता. मी त्यांच्या हातची पुरणपोळी खाल्ली आहे, पण त्यांना त्यांच्या कबाबांचा विशेष अभिमान होता. एका मुलाखतीत लतादीदी म्हणाल्या होत्या, ‘आशा माझी सर्व गाणी गाऊ शकते, पण मी तिची सर्व गाणी गाऊ शकत नाही.’ हा फार मोठा सन्मान होता.-जावेद अख्तर, ज्येष्ठ गीतकारआशा भोसले यांच्याशी पं. भीमसेन जोशी आणि कुटुंबीयांचा अनेक दशकांचा परिचय होता, स्नेह होता. आशाताई यांनी माझ्या वडिलांसोबत एक-दोन ठिकाणी पार्श्वगायनही केले होते. ते एकत्र अल्बमदेखील करणार होते, पण काही कारणास्तव ते पुढे शक्य झाले नाही. या महान गायिकेला आम्हा कुटुंबीयांच्यावतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली.- श्रीनिवास जोशी, कार्याध्यक्ष, आर्य संगीत प्रसारक मंडळ.आशा भोसले यांचे आम्हा सर्व गायकांवर खूप उपकार आहेत. त्यांचा आवाज हा लीलया फिरणारा; अगदी पाण्यासारखा होता. त्यांच्या आवाजातील 'एक्स्प्रेशन्स' आणि भावना अन्य कुठेही ऐकायला मिळणार नाहीत. त्यांच्या हस्ते मिळालेल्या पुरस्काराच्या रूपात त्यांचे आशीर्वादच मिळाल्याची माझी भावना आहे.- राहुल देशपांडे, शास्त्रीय गायकसंगीताचे सर्व प्रकार अतिशय समर्थपणे गाणारी ही गायिका काळाच्या पडद्याआड गेली. त्यांची गायकी सहज आणि भावनाप्रधान होती. ऐकणाऱ्याला सोपे पण गायला कठीण, असे त्यांचे गाणे होते. आमच्या कुटुंबावर त्यांचे विशेष प्रेम होते. ः- पं. सुहास व्यास, ज्येष्ठ गायकआशाताईंकडून प्रत्येक माणसाने प्रेरणा घ्यायला हवी. संगीताप्रती त्यांचे समर्पण शेवटच्या श्वासापर्यंत कायम होते.-अनुराधा पौडवाल, गायिका.खेळकर गाणी असोत, गझल असोत किंवा मराठी, बंगाली आणि असंख्य भाषांतील त्यांची अप्रतिम गाणी, त्या प्रत्येक वेळी वेगळ्या, पण तितक्याच अप्रतिम वाटायच्या. आपल्यापैकी अनेकांसाठी त्या फक्त प्रेरणा नव्हत्या, त्या आपल्या संगीतात्म्याचाच एक भाग होत्या.-श्रेया घोषाल, गायिकाआशाजी, १९९४ मध्ये जेव्हा मी पहिल्यांदा तुम्हाला भेटलो आणि तुमच्यासोबत गाण्याची संधी मिळाली, तिथपासून ते डिसेंबर २०२४ मधील आपली शेवटची मैफल आणि गेल्या वर्षी आपण एकत्र गायलेली शेवटची गीते... तुमच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करताना मी एवढेच म्हणेन की, 'चले तो गये हो पर, दिल अभी भरा नहीं...'-सोनू निगम, गायक. 