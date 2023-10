Gopichand Padalkar: 'मी कोणाची माफी मागत नसतो'; 'लबाड लांडगा' नोटिसीवर पडळकरांनी स्पष्टच सांगितलं

By

मुंबई- उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याबाबत बेताल वक्तव्य करुन पवार कुटुंबाची बदमानी केल्यामुळे अॅड. असिम सरोदे यांच्या मार्फत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना नोटीस पाठवण्यात आलीये. यावर पडळकरांनी प्रतिक्रिया दिली असून अद्याप मला कसलीही नोटीस मिळाली नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.

मी कोणाचीही माफी मागणार नाही. मला अजून नोटीस मिळालेली नाही. त्यामुळे नोटीस मिळाल्यावर यावर सविस्तर उत्तर देईन, असं पडळकर म्हणाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी पडळकर यांनी अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्याबाबत बोलताना पातळी सोडली होती. यावरुन त्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांना सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी ॲड.असीम सरोदे आणि अन्य कायदेतज्ज्ञांमार्फत सदर नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीमध्ये सात दिवसात लेखी माफी मागण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर गोपीचंद पडळकर काय उत्तर देतात हे पाहावं लागणार आहे.

अजित पवार म्हणजे लबाड लांडग्याचं लबाड पिल्लू आहेत आणि सुप्रिया सुळे म्हणजे लबाड लांडग्याची लेक, असं वादग्रस्त वक्तव्य गोपीचंद पडळकर यांनी 23 सप्टेंबरला केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यावरुन कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला होता. पडळकर यांनी माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आली होती. पण, पडळकर यांनी यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पवार-पडळकर वाद वाढला आहे.