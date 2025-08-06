महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: आयएएस झाले तरी आयुष्याची परवड थांबली नाही; तुकाराम मुंढे- कर्जबाजारी बापाचा निर्भीड पुत्र

IAS Tukaram Mundhe's life story: तुकाराम मुंढे हे मुळचे बीडच्या ताडसोन्ना गावचे. ३ जून १९७५ रोजी जन्म झालेले तुकाराम मुंढे हे २००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.
tukaram mundhe
tukaram mundheesakal
संतोष कानडे
Updated on

IAS Tukaram Munde Transfer: आयुष्यात एकदा नोकरी लागली आणि तीही आयएएस किंवा आयपीएस असेल तर अधिकारी निश्चिंत असतात. आयुष्यात पुन्हा कुठला संघर्ष नको, अशाच सर्वांच्या भावना असतात. पण काही अधिकारी याला अपवाद ठरतात. त्यातलेच एक म्हणजे तुकाराम मुंढे. मुंढे जिथे जातील तिथली सगळी कार्यालयं सुतासारखी सरळ होतात. त्यांचा दबदबा, करारी बाणा आणि कर्तव्यनिष्ठा.. यामुळे त्यांच्या नेहमी बदल्या होतात. आता सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच तुकाराम मुंढेंच्या निलंबनाची मागणी केल्याने ते पुन्हा चर्चेत आलेले आहेत.

Loading content, please wait...
Beed
Nagpur
Transfers
winter session
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com