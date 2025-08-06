Tukaram Mundhe: आयएएस झाले तरी आयुष्याची परवड थांबली नाही; तुकाराम मुंढे- कर्जबाजारी बापाचा निर्भीड पुत्र

IAS Tukaram Munde Transfer: आयुष्यात एकदा नोकरी लागली आणि तीही आयएएस किंवा आयपीएस असेल तर अधिकारी निश्चिंत असतात. आयुष्यात पुन्हा कुठला संघर्ष नको, अशाच सर्वांच्या भावना असतात. पण काही अधिकारी याला अपवाद ठरतात. त्यातलेच एक म्हणजे तुकाराम मुंढे. मुंढे जिथे जातील तिथली सगळी कार्यालयं सुतासारखी सरळ होतात. त्यांचा दबदबा, करारी बाणा आणि कर्तव्यनिष्ठा.. यामुळे त्यांच्या नेहमी बदल्या होतात. आता सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच तुकाराम मुंढेंच्या निलंबनाची मागणी केल्याने ते पुन्हा चर्चेत आलेले आहेत..तुकाराम मुंढेंची २४वी बदलीमंगळवार, दि. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी तुकाराम मुंढे यांची २४वी बदली झाली. त्यापूर्वी त्यांच्या २३ बदल्या झालेल्या आहेत. एवढ्या प्रमाणावर बदल्या होणारे ते देशातील कदाचित पहिलेच आयएएस अधिकारी असतील. मुंढे यांची शेवटची बदली दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. यापूर्वी ते विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) या पदावर काम करीत होते..Viral Video: मला, हे काय समजलं नाही! हॅरी ब्रूकने उडवली गौतम गंभीरची खिल्ली; म्हणाला, यापेक्षा....कर्जबाजारी बापाचा पोरगातुकाराम मुंढे हे मुळचे बीडच्या ताडसोन्ना गावचे. ३ जून १९७५ रोजी जन्म झालेले तुकाराम मुंढे हे २००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. त्यांचे वडील हरिभाऊ मुंडे हे सावकाराच्या कर्जात बुडालेले होते. तरीही त्यांनी आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण दिलं आणि मोठं अधिकारी केलं. तुकाराम मुंढेंनी छत्रपती संभाजी नगर येथून आपलं उच्च शिक्षण पूर्ण केलं. सामाजिक शास्त्र, इतिहास विषयात त्यांनी बीए केलं केलं.शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर २००१ मध्ये तुकाराम मुंढे राज्य सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना वित्त विभागात वर्ग दोनची नोकरी मिळाली. पुढे २००५ मध्ये त्यांनी यूपीएएसी क्रॅक करत देशात विसावा क्रमांक पटकावा होता. सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातच्या अनेक जिल्ह्यात आणि राज्याच्या अनेक विभागांसाठी काम केलं. सोलापूरमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून केलेलं काम, नवीन मुंबईचे आयुक्त म्हणून केलेलं काम आणि पुणे महानगर पालिकेच्या पीएमपीएमएलएचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी केलेलं काम विशेष गाजलं होतं..Gautam Adani Resign: गौतम अदानींचा राजीनामा! सर्वात मोठं पद सोडण्यामागचं कारण आलं समोर, कार्यकारी अध्यक्षपदी कुणाची नियुक्ती?.नाशिकमध्ये वाद उभा राहिला तेव्हा...नाशिक महानगर पालिकेचे आयुक्त असताना तुकाराम मुंढेंच्या भोवती वाद निर्माण झाला होता. २०१८मध्ये त्यांच्या नाशिकमधील चांगल्या कामगिरीमुळे सत्ताधारी आणि मुंढे यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. नाशिकचे नागरिक मात्र खंबीरपणे मुंढेंच्या मागे उभे होते. परंतु राजकीय तक्रारी वाढल्याने तिथूनही त्यांची बदली झाली. गरीब कुटुंबातला तरुण आयएएस झाला परंतु चांगल्या कामामुळे पाठीशी लागलेला संघर्ष थांबला नाही. त्यांच्या ह्या बदल्यांमुळे कौटुंबिक पातळीवरदेखील त्रास सहन करावा लागतो. त्यांची २४वी बदली प्रशासकीय कारणाने झाल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र एकाच वर्षात ही बदली झालेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.