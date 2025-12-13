IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंना 'महाराष्ट्राचे अशोक खेमका' का म्हणतात? काय आहे त्यांचा रेकॉर्ड?

IAs Ashok Khemka: सत्ताधाऱ्यांना कर्तव्यदक्ष अधिकारी कायम डोईजड होतात. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्रातले एक डॅशिंग ऑफिसर आहेत. २० वर्षांमध्ये त्यांच्या तब्बल २४ वेळा बदल्या झाल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या पचवलेले ते एकमेव सरकारी अधिकारी असतील. तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणे आणखी एक आयएएस अधिकारी देशभरात गाजलेले आहेत. .तुकाराम मुंढेंना महराष्ट्राचे अशोक खेमका का म्हणतात, माहितंय? कारण अशोक खेमका यांनीही हरियाणामध्ये आपल्या कठोरपणाची चुणूक दाखवून दिलेली आहे. ते १९९१च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी. सरासरी सहा ते सात महिन्यांमध्ये त्यांची एक बदली झालेली आहे. अनेकदा तर केवळ दोन ते तीन महिन्यांमध्ये त्यांची बदली झाली आहे. देशातले सर्वाधिक बदली झालेले आयएएस अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे..Mickey Mouse: ‘मिकी माउस’ आता ‘सोरा एआय’वर; ‘ओपन एआय’मध्ये ‘डिस्ने’कडून एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक.५७ वेळा बदलीअशोक खेमका हे 30 एप्रिल 2024 रोजी निवृत्त झाले ते १९९१ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी होते. संपूर्ण कारकीर्दीमध्ये त्यांच्या एकूण ५७ वेळा बदल्या झाल्या. भ्रष्टाचारविरोधात कठोर भूमिका घेत राजकीय दबाव झुगारुन लावल्याने त्यांना बदल्यांना सामोरं जावं लागलं. विशेषतः जमीन व्यवहारांमध्ये खेमका यांनी घेतलली भूमिका आणि रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं..Mango Seed Oil : आता 'हापूस'च्या कोयींपासून तयार होणार तेल अन् मँगो बटर; राजापुरात संशोधनाची कमाल, 'अशी' केली तेलनिर्मिती.तुकाराम मुंढेंची २४वी बदलीमंगळवार, दि. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी तुकाराम मुंढे यांची २४वी बदली झाली. त्यापूर्वी त्यांच्या २३ बदल्या झालेल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होणारे ते देशातील कदाचित दुसरे आयएएस अधिकारी असतील. मुंढे यांची शेवटची बदली दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. यापूर्वी ते विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) या पदावर काम करीत होते.सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी तुकाराम मुंढेंच्या निलंबनाची मागणी केल्याने ते पुन्हा एका चर्चे आलेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यावर विधिमंडळात उत्तर दिलं असून सविस्तर निवेदन सादर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.