IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंना 'महाराष्ट्राचे अशोक खेमका' का म्हणतात? काय आहे त्यांचा रेकॉर्ड?

Why is IAS Tukaram Mundhe Called the 'Ashok Khemka of Maharashtra'?: अशोक खेमका यांच्या दोन ते सहा महिन्यांमध्ये बदल्या झालेल्या आहेत. त्यांनी देशातलं मोठ्या जमीन घोटळ्यात कठोर भूमिका घेतली होती.
संतोष कानडे
IAs Ashok Khemka: सत्ताधाऱ्यांना कर्तव्यदक्ष अधिकारी कायम डोईजड होतात. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्रातले एक डॅशिंग ऑफिसर आहेत. २० वर्षांमध्ये त्यांच्या तब्बल २४ वेळा बदल्या झाल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या पचवलेले ते एकमेव सरकारी अधिकारी असतील. तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणे आणखी एक आयएएस अधिकारी देशभरात गाजलेले आहेत.

