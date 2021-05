हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक गावात पुन्हा जमीनीतून आले गुढ आवाज; नागरिक भयभीत

हिंगोली : वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे हे जमीनीतील गुढ (Hingoli earthquke pangra area) आवाजाचे केंद्र मानले जाते. या गावासह औंढा व कळमनुरी तालुक्यातील अनेक गावात बुधवार (ता. १९) सकाळी साडेसहा व त्यानंतर एकापाठोपाठ एक असे चार आवाज झाले या आवाजाने कोणतीही हानी झाली नाही मात्र गावकरी भयभीत झाले (horror citizens) आहेत. जमीन हादरली असल्याचे गावकरी सांगत आहेत. (In many villages in Hingoli district, a mysterious sound came from the ground again; Citizens scared)

वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे गावात मागच्या अनेक वर्षांपासून जमीनीतुन गुढ आवाज येत आहेत. आतापर्यंत शंभर वेळेपेक्षा अधिक हे आवाज आले आहेत. काही वर्षापुर्वी हे आवाज वर्षे, दोन वर्षाला येत असत त्यानंतर हे आवाज सहा महिन्यावर आले मागच्या दोन वर्षात आठ पंधरा दिवसाला असे आवाज ये होते. दोन ते तीन वेळेस येथे भुकंपाचे सौम्य धक्के देखील बसल्याची नोंद लातुर येथील भुमापक यंत्रावर झाली आहे. येथे आलेल्या आवाजाने कोणतीही हानी झाली नाही मात्र गावकऱ्यांत भितीचे वातावरण आहे.

दरम्यान हे आवाज पांगरा शिंदे गावात आल्यावर या गावालगत असलेल्या औंढा नागनाथ व कळमनुरी तालुक्यातील काही गावात येत आहेत. बुधवारी सकाळी ६. २२ वाजता जमीनीतुन पहिला भला मोठा आवाज आला. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक चार आवाज झाले. हे आवाज पांगरा शिंदे, वापटी, कुपटी, खापरखेडा, खांबाळा तर औंढा तालुक्यातील पिंपळदरी परिसर तर कळमनुरी तालुक्यातील बोल्डा, असोला, पोतरा, सोडेगाव, म्हैसगव्हान आदी गावात आले आहेत.

या आवाजाने कोणतीही हानी झाली नाही, मात्र गावकरी भयभीत झाले आहेत. या आवाजाचे गुढ मात्र अद्याप उकलले नाही येथे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने व स्वामी रामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड येथील तज्ञांनी भेटी दिल्या आहेत. आवाज आल्यावर गावकरी जिल्हा प्रशासनाकडे ही माहिती दिली जाते. दरम्यान आज सकाळी एकापाठोपाठ एक झालेल्या आवाजाने या सर्वच गावातील गावकरी रस्त्यावर आले होते. गावात कोठे काही झाले का याची माहिती घेत होते. जिल्हा प्रशासनाने या आवाजाचे गुढ उकलावे अशी मागणी केली जात आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे