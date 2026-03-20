पहिल्याच सभेत झेडपी अध्यक्ष-उपाध्यक्षांनी घेतला शिक्षणाधिकाऱ्यांचा तास! शिक्षकांना शिस्त लावा, शाळेत थांबण्याची सक्ती करा, शिक्षणाधिकारी म्हणाले...

सोलापूर : अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीनंतर जिल्हा परिषद कामकाजाचा आज पहिलाच दिवस होता. पहिल्याच दिवशी अध्यक्ष दीपक वैद्य व उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांना प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना शिस्त लावण्याच्या सूचना केल्या. शाळेच्या वेळेत शाळेतच थांबावे, त्यांची कामे शाळेच्या वेळेनंतर करावीत, असे सांगत जे शिक्षक मुख्यालयात (ज्या ठिकाणी नियुक्ती आहे) राहत नाहीत, अशा शिक्षकांची यादी सभेत सादर करण्याच्या सूचना केल्या. यावर शिक्षणाधिकारी शेख यांच्याकडे हो म्हणण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता.

सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष आज पहिल्याच दिवशी अभ्यासासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून सत्कार स्वीकारण्यात व्यस्त होते. अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी संघटना सत्कार करत सहकार्य करण्याचे आश्वासन देत होते. याच वेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांच्यासह शिक्षण विभागाच्या पूर्ण टीमच्या वतीने अध्यक्ष वैद्य व उपाध्यक्ष पवार यांचा सत्कार झाला.

सत्कारानंतर उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी शिक्षणाधिकारी शेख यांना सांगितले की, शहराच्या शेजारील तालुक्यातील प्राथमिक शाळेतील अनेक शिक्षक शाळेत राहत नाहीत. विशेषतः दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, मोहोळ या तालुक्यातील शिक्षक हजेरीपुरते शाळेत जातात, त्यानंतर ते त्यांच्यासाठी महत्त्वाची असलेली कामे करतात. यामध्ये शिस्त येणे आवश्यक आहे. अनेक शिक्षक असे आहेत, ते नियुक्ती असलेल्या ठिकाणी राहत नाहीत. शासनाने नियमही केला आहे की, ज्या शाळेत नियुक्ती आहे, त्याच ठिकाणी राहावे; पण तसे दिसत नाही. याबाबत आपण सभेच्या दिवशी मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांची यादी सादर करावी, अशा सूचना दिल्या.

आम्ही दोघे सरळ स्वभावाचे...

आम्ही दोघेही सरळ आहोत. आम्हाला प्रत्येक गोष्ट नाही सांगितली तरी चालेल; पण जे चुकीचे आहे, त्याबाबत तुम्ही दखल घ्या, शिस्त लावा, इतकीच अपेक्षा आहे. आम्हाला अधिकाऱ्यांना बोलून चमकोगिरी करायची नाही, पेपरात बातमी छापायची नाही. यामुळे शिक्षकांना शिस्त लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे आपण आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्या, अशा सूचना उपाध्यक्ष पवार यांनी केल्या.

‘त्या’ इमारतींची यादी करा...

मागील वर्षी पावसाळा मोठा होता. जिल्ह्यात आजही अनेक शाळा जीर्ण झालेल्या आहेत. अनेक खोल्या धोकादायक आहेत. यावर आपण अशा शाळांची यादी करावी. या सर्व शाळांमध्ये गावातील शेतकऱ्यांची मुले शिक्षण घेतात. एखादी दुर्घटना होण्यापूर्वी आपण यावर सर्वांनी काम केले पाहिजे. ज्या वर्गखोल्या धोकादायक आहेत, त्याठिकाणी नवीन खोल्यांसाठी आपण निधी उपलब्ध करणार असल्याचेही उपाध्यक्ष पवार म्हणाले.

