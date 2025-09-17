महाराष्ट्र बातम्या

MLA Chandrakant Patil : एकदाच काढा उत्पन्नाचा दाखला; शिष्यवृत्ती प्रक्रिया सुलभीकरणासाठी मंत्र्यांचे निर्देश

विद्यार्थ्यांनी एकदा उत्पन्नाचा दाखला दिल्यानंतर अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी पुन्हा माहिती देण्याची आवश्यकता नाही.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उत्पन्नाचा दाखला, वैयक्तिक माहिती व कागदपत्रे सादर केलेली असतात.

