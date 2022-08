ठाणे : भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त आज ठिकठिकाणी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. याच निमीत्ताने मध्यरात्री बारा वाजता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात चाळीस वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात परंपरा कायम ठेवत येथे शिवसेना शाखेत ध्वजारोहण केलं. (independence day 2022 cm eknath shinde hoists the flag in thane on the occasion of 75th independence day)

एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते झालेल्या या ध्वजारोहण कार्यक्रमाला मोठ्या संख्यने त्यांचे समर्थक देखील उपस्थित होते. सोबतच उद्धव ठाकरे गटातील खासदार राजन विचारे यांना पोलिसांनी नोटीस देऊन देखील त्यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. यावेळी दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते देखील आमने-सामने आल्याने काही वेळासाठी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले, मात्र कार्यक्रम सुरळीत पार पडला.

आनंद दिघे जिल्हाध्यक्ष असताना मध्यरात्री ध्वजारोहण करण्याची चाळीस वर्षापुर्वीची परंपरा मुख्यमंत्र्यांनी कायम ठेवली असल्याचं हे दिसून आलं आहे. पण महत्वाचं म्हणजे, या कार्यक्रमात शिंदे गट विरुद्ध उद्धव गट असा सामना देखील रंगणार होता. कारण ठाकरे गटात असलेले राजन विचारे यांना पोलिसांची नोटीस देऊनसुद्धा ते या कार्यक्रमात हजर होते. यावेळी दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते आमने सामने आल्यानं काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. परंतु सुदैवानं कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली नाही.

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असतानाच आनंद दिघे यांनी ठाणे शहरात सुरू केलेल्या परंपरेनुसार आज ठाणे शहर मध्यवर्ती शिवसेना शाखेच्या प्रांगणात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मध्यरात्री ध्वजारोहणाचा सोहळा संपन्न झाला. याप्रसंगी राष्ट्रध्वजाला वंदन करून उपस्थितीतांना स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.

हेही वाचा: Independence Day: अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचा भारतासाठी खास संदेश, म्हणाले...

यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार रवींद्र फाटक, ठाण्याचे माजी महापौर नरेश म्हस्के, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, माजी महापौर सौ.मीनाक्षी शिंदे, ठाणे महानगरपालिकेतील शिवसेनेचे सर्व माजी नगरसेवक, नगरसेविका, पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाबद्दल फेसबुकच्या माध्यमातून पोस्ट करत याबद्दलची माहिती देण्यात आली आहे. आनंद दिघे जिल्हाध्यक्ष असताना मध्यरात्री ध्वजारोहण करण्याची चाळीस वर्षापुर्वीची परंपरा मुख्यमंत्री झाल्यावर देखील एकनाथ शिंदे यांनी कायम ठेवली आहे. या मध्यरात्रीच्या ध्वजारोहनासाठी शेकडो ठाणेकर देखील यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा: Independence Day: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशभरात उत्साह! यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या खास गोष्टी