महाराष्ट्र बातम्या

नाशिक-रायगडमध्ये कोण करणार ध्वजारोहण? मंत्र्यांची यादी जाहीर; पाहा तुमच्या जिल्ह्यात कोण?

Maharashtra Independence Day 2026 : राज्यातील मुख्य शासकीय स्वातंत्र्य दिन सोहळा मुंबईतील मंत्रालयात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सकाळी ८.०५ वाजता ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे.
Maharashtra Independence Day 2026

Maharashtra Independence Day 2026

esakal

Shubham Banubakode
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देशभरात स्वातंत्र्य दिनाची तयारी सुरू झाली असून, यंदा १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारत ८० वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. महाराष्ट्रातही या दिवसाची जोरदार तयारी सुरू आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सकाळी एकाच वेळी ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. यासाठी कोणत्या जिल्ह्यात कोणता मंत्री ध्वजारोहण करणार, याची यादी राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे.

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