नाशिक-रायगडमध्ये कोण करणार ध्वजारोहण? मंत्र्यांची यादी जाहीर; पाहा तुमच्या जिल्ह्यात कोण?

देशभरात स्वातंत्र्य दिनाची तयारी सुरू झाली असून, यंदा १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारत ८० वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहे. महाराष्ट्रातही या दिवसाची जोरदार तयारी सुरू आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सकाळी एकाच वेळी ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. यासाठी कोणत्या जिल्ह्यात कोणता मंत्री ध्वजारोहण करणार, याची यादी राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे..राज्यातील मुख्य शासकीय स्वातंत्र्य दिन सोहळा मुंबईतील मंत्रालयात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सकाळी ८.०५ वाजता ध्वजारोहण करण्यात येणार असून पुण्यात राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे. विशेष म्हणजे नाशिक आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांकडे यावेळी सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..Raigad Shivrajyabhishek celebration: रायगडावर तिथीनुसार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन उत्साहात; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत गडावर शिवमय वातावरण.नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते, तर रायगडमध्ये मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याने या नियुक्तींना विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे..ठाणे येथे एकनाथ शिंदे, बीडमध्ये सुनेत्रा अजित पवार, नागपुरात चंद्रशेखर बावनकुळे, अहिल्यानगरमध्ये राधाकृष्ण विखे-पाटील, नंदुरबारमध्ये हसन मुश्रीफ, सांगलीत चंद्रकांत पाटील, पालघरमध्ये गणेश नाईक आणि जळगावमध्ये गुलाबराव पाटील ध्वजारोहण करणार आहेत.अमरावतीत दादा भुसे, यवतमाळमध्ये संजय राठोड, रत्नागिरीत उदय सामंत, धुळ्यात जयकुमार रावल, जालन्यात पंकजा मुंडे, नांदेडमध्ये अतुल सावे, चंद्रपुरात अशोक उईके, साताऱ्यात शंभूराज देसाई आणि मुंबई उपनगरात आशिष शेलार ध्वजारोहण करतील..मोठी बातमी! स्व. अजित पवार यांची जयंती अधिकृतपणे साजरी होणार; शासकीय कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश.वाशिममध्ये दत्तात्रय भरणे, लातूरमध्ये शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सोलापुरात जयकुमार गोरे, हिंगोलीत नरहरी झिरवाळ, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये संजय शिरसाट, धाराशिवमध्ये प्रताप सरनाईक, रायगडमध्ये भरत गोगावले, बुलढाण्यात मकरंद जाधव-पाटील आणि सिंधुदुर्गमध्ये नितेश राणे ध्वजारोहण करणार आहेत.अकोला, कोल्हापूर, गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, परभणी आणि गोंदिया येथेही संबंधित मंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टला संपूर्ण महाराष्ट्रात देशभक्तीचा उत्साह पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.