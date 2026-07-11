Monsoon Update News : मान्सूनला अचानक ब्रेक ‘अल निनो’चा प्रभाव वाढला; शेतकऱ्यांसह सामान्य चिंतेत, राज्यात पाऊस पुन्हा कधी सक्रिय होणार?

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला दमदार हजेरी लावणाऱ्या मान्सूनने जून महिन्यातील पावसाची तूट भरून काढत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, हा दिलासा फार काळ टिकणार नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. प्रशांत महासागरात सक्रिय होत असलेल्या ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे मान्सूनच्या गतीला अचानक ब्रेक लागण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, १० जुलै ते १५ जुलै या कालावधीत उत्तर, पश्चिम आणि मध्य भारतासह महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटणार आहे. सध्या अरबी समुद्र आणि उत्तर भारतात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा कमकुवत झाल्यामुळे ढगांची दाटी कमी झाली असून वातावरण कोरडे होत चालले आहे..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.तज्ज्ञांच्या मते, ‘अल निनो’च्या परिणामामुळे मान्सूनचा पाऊस सातत्याने न पडता टप्प्याटप्प्याने पडतो. काही दिवस जोरदार पाऊस झाल्यानंतर अनेक दिवस खंड पडतो, ज्यामुळे शेतीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः खरीप हंगामातील पिकांसाठी हा खंड चिंतेचा विषय ठरू शकतो..दरम्यान, जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. पावसातील या अनिश्चिततेमुळे शेती नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, प्रशासनानेही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे..FAQs 1. अल निनो म्हणजे काय? अल निनो हा प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीचा हवामान घटक असून तो जागतिक पर्जन्यमानावर परिणाम करतो.2. मान्सूनवर अल निनोचा कसा परिणाम होतो? यामुळे पाऊस अनियमित होतो, काही दिवस जोरदार तर काही दिवस पूर्ण खंड पडतो.3. पावसात घट कधी अपेक्षित आहे? १० ते १५ जुलै दरम्यान पावसाचे प्रमाण कमी होण्याचा अंदाज आहे.4. शेतीवर याचा काय परिणाम होईल? पावसातील खंडामुळे खरीप पिकांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.5. मान्सून पुन्हा कधी सक्रिय होईल? जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा मान्सून सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.6. प्रशासनाने काय काळजी घ्यावी? परिस्थितीवर लक्ष ठेवून शेतीसंबंधित नियोजन आणि मदत उपाययोजना कराव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.