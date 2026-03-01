Maharashtra Weather Update : मार्चमध्ये उष्णतेच्या लाटा; उन्हाचा चटका अधिक जाणवणार; यंदा उन्हाळ्यात कसं असेल तापमान?

यंदा उन्हाळ्यात (मार्च ते मे) कमाल आणि किमान तापमानाचा पारा सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. देशाच्या बहुतांश भागात उन्हाचा अधिक चटका जाणवणार आहे. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये मार्च महिना सुसह्य राहण्याची शक्यता असून, मार्चमध्ये उष्णतेच्या लाटा देखील कमी राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.यंदाच्या उन्हाळ्यातील (मार्च ते मे) तापमानाचा अंदाज हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्यूंजय मोहापात्रा यांनी शनिवारी (ता. २८) जाहीर केला. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात उन्हाळ्याच्या झळा वाढल्या. यातच देशाचे किमान तापमान देखील सरासरीपेक्षा अधिक होते. १९०१ पासूनच्या नोंदीनुसार, सरासरीपेक्षा अधिक किमान तापमानात यंदाचा फेब्रुवारी महिना तिसऱ्या क्रमांकावर होता. .फेब्रुवारी महिन्यात देशात १४.७६ अंश सेल्सिअस सरासरी किमान तापमानाची नोंद झाली. यापूर्वी २०२५ मध्ये आतापर्यंतच्या सर्वाधिक १५.०२ अंश सेल्सिअस सरासरी किमान तापमानाची नोंद झाली होती तर २०१६ मध्ये १४.९१ अंश सेल्सिअस सरासरी किमान तापमानाची नोंद झाली होती.यंदाच्या उन्हाळ्यात (मार्च ते मे) देशाच्या बहुतांश भागात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहू शकते. या कालावधीत किमान तापमान देखील सरासरीच्या वर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. यंदा मार्च महिन्यात उष्ण लाटा कमी राहणार असून, एप्रिल आणि मे महिन्यात देशाच्या बहुतांश भागात अधिक उष्ण लाटांचे दिवस अनुभवायला मिळण्याची शक्यता आहे. उत्तर कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, विदर्भासह, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचा उत्तर भाग आणि तमिळनाडूमध्ये उष्णतेच्या तीव्र लाटा येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..Maharashtra Weather Update : होळीआधीच उन्हाचा तडाखा वाढला, राज्यातील 'या' भागांत उष्णतेची लाट; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ?.तटस्थ 'एल-निनो'ची शक्यताविषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात सौम्य 'ला-निना' स्थिती सक्रिय आहे. मार्च ते मे महिन्याच्या कालावधीमध्ये ही स्थिती निवळून समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीवर येणार आहे. परिणामी मॉन्सून हंगामात तटस्थ 'एल-निनो' स्थिती राहण्याचे संकेत आहेत. मॉन्सून हंगामाच्या मध्यात 'एल-निनो' स्थिती तयार होण्याची शक्यता अधिक आहे. हिंद महासागरातील ही ध्रुवीयता (इंडियन ओशन डायपोल आयओडी) सध्या तटस्थ स्थितीत असून, पुढील हंगामात ही स्थिती कायम राहण्याचा अंदाज आहे..Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात पावसाचा ‘यलो अलर्ट’, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा.मार्चमध्ये उष्ण लाटा कमीराज्याच्या बहुतांश भागात मार्च महिन्यात कमाल तापमान सरासरी ते सरासरीपेक्षा कमी राहू शकते. परिणामी मार्च महिन्यातच उन्हाच्या झळा सुसह्य राहण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यात गुजरात व लगतच्या महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशाच्या काही भागांत २ ते ५ दिवस उष्णतेच्या लाटा येण्याची शक्यता आहे. उर्वरित महाराष्ट्रासह देशात उष्णतेच्या लाटा कमी राहणार आहेत. मार्च महिन्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्याच्या दक्षिण भागात सरासरी ते सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे, तर उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.