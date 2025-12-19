Railway Rules: कन्फर्म सीटसाठी रेल्वेचे जेवण घ्यावेच लागणार; रेल्वेची नवी कमाईची युक्ती, पण प्रवाशांमध्ये नाराजी

मुंबई : भारतीय रेल्वेच्या गतिमान एक्सप्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता तिकीट बुकिंग करताना नवीन अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आयआरसीटीसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा ॲपवर गतिमान एक्सप्रेसचे तिकीट आरक्षित करताना प्रवाशांना सक्तीचे जेवण घ्यावे लागत आहे. जेवण नकोचा पर्याय नाही त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे..रेल्वे प्रवाशांच्या मते रेल्वेत सुविधा कमी आणि सक्ती जास्त वाटते. अनेक प्रवाशांनी सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की, त्यांना ट्रेनमध्ये दिले जाणारे जेवण आवश्यक नसते, परंतु तरीही त्यासाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत आहेत. काहींनी तर याला “रेल्वेची नवी कमाईची युक्ती” असे म्हटले आहे. रेल्वेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गतिमान एक्सप्रेस "सेमी-लक्झरी" श्रेणीत मोडत असल्याने प्रवाशांना पूर्ण सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खाद्यसेवेत तडजोड करता येत नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे..Mumbai: वाहतूक कोंडी सुटणार! मुंबई ते पुणे फक्त ९० मिनिटांत आणि बेंगळुरू प्रवास ५ तासांत होणार, नवीन एक्सप्रेसवेची घोषणा.मात्र, रेल्वेने पूर्वी प्रवाशांना भोजन घेण्याचा वा न घेण्याचा पर्याय दिला होता. प्रवासी संघटनांनी मात्र रेल्वेकडे भोजन पर्याय ऐच्छिक करण्याची मागणी केली असून, प्रवाशांच्या निवडीचा आदर राखणे हीच खऱ्या अर्थाने "सेवा भावना" असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. आता रेल्वे प्रशासन या संतप्त प्रतिक्रियांवर काय प्रतिसाद देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..मी आयआरसीटीसीद्वारे गतिमान ट्रेनचे तिकीट बुक करण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण हे प्लॅटफॉर्म जेवण सक्तीचे करत आहे, जेवण न निवडण्याचा पर्यायच नाही. ही एक नवीन फसवणूक आहे की प्रवाशांवर जबरदस्ती0 ही रेल्वेला नफ्यात आणण्यासाठीची एखादी नवीन युक्ती आहे का?- अभिषेक रावत, प्रवासी.Education News: उच्च शिक्षणात क्रांती! परदेशी शिक्षणाचा खर्च वाचणार; भारतातच जागतिक विद्यापीठांचे वर्ग भरणार.आवश्यकता नसताना प्रवाशांना जेवणाची सक्ती करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. प्रवाशांना जेवण निवडण्याचे स्वातंत्र्य हवे. यामुळे प्रवाशांची फसवणूक होत आहे.- नंदकुमार देशमुख, अध्यक्ष, उपनगरीय प्रवासी महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.