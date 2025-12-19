महाराष्ट्र बातम्या

Railway Rules: कन्फर्म सीटसाठी रेल्वेचे जेवण घ्यावेच लागणार; रेल्वेची नवी कमाईची युक्ती, पण प्रवाशांमध्ये नाराजी

IRCTC New Rules : भारतीय रेल्वेने तिकीट आरक्षित करताना प्रवाशांना सक्तीचे जेवण घ्यावे लागणार असल्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : भारतीय रेल्वेच्या गतिमान एक्सप्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता तिकीट बुकिंग करताना नवीन अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आयआरसीटीसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा ॲपवर गतिमान एक्सप्रेसचे तिकीट आरक्षित करताना प्रवाशांना सक्तीचे जेवण घ्यावे लागत आहे. जेवण नकोचा पर्याय नाही त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे.

