महाराष्ट्र बातम्या

इंडिगोतील गोंधळाचा फटका आमदारांनाही, नागपूरला अधिवेशानासाठी जाणाऱ्यांचं तिकीट रद्द; विमानतळावरही मोठा गोंधळ...

Indigo Flight Chaos Hits MLAs : नागपूरमध्ये उद्यापासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होते आहे. त्यासाठी राज्यभरातील आमदार नागपूरमध्ये दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, बऱ्याच आमदारांना इंडिगोतील गोंधळाचा फटका बसला आहे.
Indigo Flight Chaos Hits MLAs

Indigo Flight Chaos Hits MLAs

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

इंडिगो एअरलाईन्सची विमानं सतत रद्द होत असल्याने देशभरात मोठा गदाराळ निर्माण झाला आहे. अनेक विमानतळांवर गोंधळ बघायला मिळतो आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्येही नाराजी पसरली आहे. या गोंधळाचा फटका आता थेट राज्यातील आमदारांनाही बसला आहे. नागरपूरला अधिवेशनासाठी जाणाऱ्या अनेक आमदारांचं विमान तिकीट रद्द झालं आहे. त्यामुळे या आमदारांना नागपूरला पोहोचण्यास उशीर होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
MLA
Indigo Airline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com