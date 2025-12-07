इंडिगोतील गोंधळाचा फटका आमदारांनाही, नागपूरला अधिवेशानासाठी जाणाऱ्यांचं तिकीट रद्द; विमानतळावरही मोठा गोंधळ...

इंडिगो एअरलाईन्सची विमानं सतत रद्द होत असल्याने देशभरात मोठा गदाराळ निर्माण झाला आहे. अनेक विमानतळांवर गोंधळ बघायला मिळतो आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्येही नाराजी पसरली आहे. या गोंधळाचा फटका आता थेट राज्यातील आमदारांनाही बसला आहे. नागरपूरला अधिवेशनासाठी जाणाऱ्या अनेक आमदारांचं विमान तिकीट रद्द झालं आहे. त्यामुळे या आमदारांना नागपूरला पोहोचण्यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. .नागपूरमध्ये उद्यापासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होते आहे. त्यासाठी राज्यभरातील आमदार नागपूरमध्ये दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. अशातच पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक आमदारांनी विमानाने नागपूरला जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, इंडिगोमध्ये सुरु असलेल्या गोंधळामुळे त्यांची तिकीटं रद्द झालं आहे. त्यानंतर या भागातील अनेक आमदारांनी गाडीने नागपूर गाठण्याचा निर्णय घेतला आहे..Indigo Flight: विमाने जमिनीवर, बुकिंग मात्र जोरात; संभाजीनगरातही ‘इंडिगो’मुळे हाल, प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड.दरम्यान, शनिवारी नागपूर विमानतळावरही मोठा गदारोळ बघायला मिळाला. यावेळी दिवसभरात तब्बल १२ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली. यावेळी बेंगळुरू–दिल्ली ही इंडिगोची फ्लाइट रद्द झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि सर्व प्रवाशांना बेंगळुरूहून नागपूरला पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर नागपूरहून दिल्लीला पुढे फ्लाइट दिली जाईल, असे सांगण्यात आले. या घोषणेनंतर सकाळी ९ वाजता १५० हून अधिक प्रवासी नागपूर विमानतळावर पोहोचले..IndiGo Airline Update News : ‘इंडिगो’ विरोधात सरकार कडक कारवाईच्या तयारीत; ‘CEO’ बडतर्फ होणार? .मात्र दुपारी सुमारे २ वाजता नागपूर–दिल्ली फ्लाइटही रद्द झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त करत परताव्याची मागणी केली. नंतर पुन्हा सांगण्यात आले की दिल्लीची फ्लाइट संध्याकाळी ४ वाजता सुटेल, पण प्रत्यक्षात विमान संध्याकाळी ६ वाजता उडाले. या संपूर्ण गोंधळामुळे बेंगळुरूहून आलेल्या प्रवाशांना तब्बल १० तास विमानतळावर थांबावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.