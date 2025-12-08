Nagpur News : ‘इंडिगो’ने आमदार, मंत्र्यांना आणले ‘जमिनी’वर; अधिवेशनासाठी अनेकांचा रस्त्याने प्रवास

- पांडुरंग म्हस्केनागपूर - गेले दोन दिवस ‘इंडिगो’ एअरलाइन्सच्या विमान सेवेच्या गोंधळाची झळ नागपूर येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनालाही बसली. राज्याच्या अनेक मंत्र्यांसह, आमदार आणि विधिमंडळासाठी येणाऱ्या अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रवासाचे नियोजन बदलावे लागले..अधिकारी तसेच मंत्री आणि आमदार यांना अखेर ‘समृद्धी’ महामार्ग आणि रेल्वेचा आधार घेत मुंबईहून नागपूर गाठावे लागले. तर काहींनी चार्टर विमानाने नागपूर गाठले.विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी या परिस्थितीचा आढावा घेऊन मुंबईहून तसेच पुण्याहून येणारे अधिकारी व आमदारांसाठी मुंबई ते नागपूर व नागपूर ते मुंबई अशा विशेष रेल्वे सेवा उपलब्ध करण्यासंदर्भात निर्देश दिले..विमानांचे उड्डाण रद्द झाल्यामुळे मंत्री संजय राठोड, हसन मुश्रीफ तसेच आमदार बालाजी किणीकर, अनिल परब, भास्कर जाधव, सुलभा गायकवाड, मनीषा चौधरी यांच्यासह अन्य आमदारांनी रेल्वेने नागपूर गाठले. विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे आणि आमदार सुनील प्रभू यांनीही महामार्गाने प्रवास करुन नागपूरला येणे पसंत केले.तर राज्याचे उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नीलेश राणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे आदी चार्टर विमानांद्वारे नागपुरात दाखल झाले..मुख्यमंत्र्यांच्या विमानात अचानक बिघाडराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय विमानाने मुंबई वरून नागपूर येथे येण्यासाठी आपला दौरा नियोजित केला होता. मात्र, शासकीय विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे विमानाचे उड्डाण होऊ शकले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी मंत्री नीलेश राणे यांच्यासोबतच चार्टर विमानाने नागपूर गाठल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.