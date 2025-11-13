Indurikar Maharaj Video: टीकेमुळे नैराश्य! इंदुरीकर महाराज कीर्तन सोडणार? दोन-तीन दिवसात मोठा निर्णय घेण्याचे स्वतः दिले संकेत

Indurikar Maharaj: समाजप्रबोधनकार म्हणून ओळख असलेले निवृत्ती महराज इंदुरीकर यांनी आपल्या मुलीच्या साखरपुड्यात लाखोंचा डामडौल केल्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे. कमी खर्चात लग्न करा, असा विचार कीर्तनांमधून मांडणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांनी लेकीसाठी मात्र अमाप पैसा खर्च केल्याने ते टीकेचे धनी ठरले..मात्र आता इंदुरीकर महाराज मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीमध्ये आहेत. मुलीच्या कपड्यांवरुन केलेल्या टीकेमुळे आपण त्रस्त झाल्याने दोन-दिवसांमध्ये कीर्तन थांबवण्याचा विचार करीत आहोत, असं इंदुरीकर महाराज म्हणाले. त्यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे ते खरंच कीर्तन थांबवतात का, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..Kolhapur Factory: शिवाजी पाटील यांच्या मध्यस्थीने संपावरचा पडदा कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य; ‘दौलत-अथर्व’ पुन्हा गती घेणार!.व्हिडीओमध्ये इंदुरीकर महाराज म्हणतात, आमची पोरं लहान असताना ८-८ दिवस माझी त्यांच्याशी भेट होत नव्हती.. आता लोक इतके खाली गेलेत की माझ्या मुलीच्या अंगात कपडे कसे आहेत, यावरुन लोकांचे कमेंट्स येतात. आता ४ दिवसांपासून माझ्या मुलीच्या अंगातील कपड्यावर लोकांनी बातम्या तयार केल्या.. तुम्ही मला घोडे लावा पण माझ्या मुलाचा आणि मुलीचा काय दोष आहे? मुलीचं लग्न ठरल्यावर तिला कपडे कोण घेतं हे ही क्लिप टाकणाऱ्याला कळू नये का?.इंदुरीकर महाराज पुढे म्हणाले की, मुलगी तुम्हालाही आहे आणि मलाही आहे, पण या ८ दिवसात माझं जगणं मुश्किल करून टाकलंय. दोन दिवसात मी एक क्लिप टाकणार.. बास झालं ३१ वर्षे.. लोकांच्या शिव्या खाऊन आयुष्य चाललं सगळं. आयुष्यात चांगलं करूनही त्याचं हे फळ.. माझ्यापर्यंत ठीक होतं पण घरादारापर्यंत जायला नको होतं. मी आजही समर्थ आहे उत्तर द्यायला, पण कुटुंबापर्यंत आल्यावर मज्जा नाही..Dharmendra : धर्मेंद्र आणि हेमाचं लग्न आहे बेकायदेशीर, दोन्ही बायका आणि मुलांमध्ये कुणाला मिळणार किती प्रॉपर्टी ?.कीर्तनसेवा थांबवण्याचे संकेत देताना इंदुरीकर महाराज म्हणाले की, लोकं कमेंट्स करतात की, ' इंदुरीकरने आता कीर्तन बंद करायला पाहिजे, त्याला लाज वाटली पाहजे ' आम्ही येत्या २-३ दिवसात यावर विचार करतोय आणि निर्णय घेतोय! असं म्हणत त्यांनी लवकरच मोठा निर्णय घेत असल्याचं सांगितलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.