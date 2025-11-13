महाराष्ट्र बातम्या

Indurikar Maharaj Video: टीकेमुळे नैराश्य! इंदुरीकर महाराज कीर्तन सोडणार? दोन-तीन दिवसात मोठा निर्णय घेण्याचे स्वतः दिले संकेत

Indurikar Maharaj Hinting at Quitting Kirtan After Online Trolling: ३१ वर्षे कीर्तन केलं.. पण आता बास झालं, असं म्हणत निवृत्त महाराज इंदुरीकर यांनी कीर्तनसेवा बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत.
Indurikar Maharaj: समाजप्रबोधनकार म्हणून ओळख असलेले निवृत्ती महराज इंदुरीकर यांनी आपल्या मुलीच्या साखरपुड्यात लाखोंचा डामडौल केल्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे. कमी खर्चात लग्न करा, असा विचार कीर्तनांमधून मांडणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांनी लेकीसाठी मात्र अमाप पैसा खर्च केल्याने ते टीकेचे धनी ठरले.

