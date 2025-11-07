महाराष्ट्र बातम्या

"एवढा खर्च तुम्हाला दाखवण्यासाठी केला, की..."; इंदुरीकर महाराजांचं अजब उत्तर, लेकीच्या राजशाही साखरपुड्यावरून झाली होती टीका

Why Indurikar Maharaj Daughter Royal Engagement Sparked Public Debate : इंदुरीकर महाराजांच्या साखरपुड्याच्या खर्चावरून समाजात संतापाची लाट
Indurikar Maharaj news

Indurikar Maharaj news

Sandip Kapde
प्रसिद्ध किर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांनी आपल्या मुलीच्या साखरपुड्यासाठी प्रचंड खर्च केल्याने त्यांना राज्यभरातून तीव्र टीका सहन करावी लागली. किर्तनांमध्ये लग्न साधेपणाने करा, असा उपदेश ते स्वतः देतात; पण मुलीच्या साखरपुड्यात मात्र लाखो रुपयांचा खर्च झाल्याने लोक संतापले. नुकताच त्यांच्या मुलगी ज्ञानेश्वरी देशमुख हिचा साहिल चिलाप यांच्याशी साखरपुडा पार पडला. टीकेच्या लाटेनंतर महाराजांनी मौन सोडत, त्याच कार्यक्रमात आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Indurikar Maharaj

