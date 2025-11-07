"एवढा खर्च तुम्हाला दाखवण्यासाठी केला, की..."; इंदुरीकर महाराजांचं अजब उत्तर, लेकीच्या राजशाही साखरपुड्यावरून झाली होती टीका

प्रसिद्ध किर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांनी आपल्या मुलीच्या साखरपुड्यासाठी प्रचंड खर्च केल्याने त्यांना राज्यभरातून तीव्र टीका सहन करावी लागली. किर्तनांमध्ये लग्न साधेपणाने करा, असा उपदेश ते स्वतः देतात; पण मुलीच्या साखरपुड्यात मात्र लाखो रुपयांचा खर्च झाल्याने लोक संतापले. नुकताच त्यांच्या मुलगी ज्ञानेश्वरी देशमुख हिचा साहिल चिलाप यांच्याशी साखरपुडा पार पडला. टीकेच्या लाटेनंतर महाराजांनी मौन सोडत, त्याच कार्यक्रमात आपली भूमिका स्पष्ट केली..साहिल चिलाप हे मुंबईतील मोठे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे त्यांची मूळ गाव असून, तिथे त्यांची बागायती शेतीही आहे, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे..मोठी बातमी! दुबार-तिबार मतदारांना नगरपरिषदेनंतर झेडपी, महापालिकेच्या मतदार यादीत नाव असल्यास तेथेसुद्धा करता येणार मतदान; काय आहे नेमका नियम? वाचा....बदल या कार्यक्रमातून घडवला'विशिष्ट माणसांना फेटे घालणे किंवा त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रित करणे, यात आता बदल केला आहे. काही जण मला शिव्या देतील, पण द्या ना; गेल्या तीस वर्षांपासून लोक मलाच नावे ठेवत आले आहेत. पण बदल हा असा असावा की, पुढे विशिष्टांचा सत्कार नाही, सगळ्यांचा करायचा. म्हणून या कार्यक्रमात मी ठाम निर्णय घेतला की, येथे आलेल्या प्रत्येकालाच पांडुरंगाची मूर्ती भेट द्यायची. ही मूर्ती त्यांच्या देवघरात कायम राहील आणि साधा माणूसही तिला अगरबत्ती लावेल. अशाप्रकारे सत्काराची प्रथा बंद केली आहे; हा बदल या कार्यक्रमातून घडवला आहे,' असं इंदुरीकर महाराज म्हणाले..साखरपुड्यात एवढा खर्च का?'माझ्यावर लोकांची तक्रार आहे की, किर्तनात मी नेहमी सांगतो लग्न साधे करा, साधे करा; मग या साखरपुड्यात एवढा खर्च का? याचं उत्तर हेच की, हा खर्च तुम्हाला दाखवण्यासाठी केला. तुम्हाला हे सिद्ध करण्यासाठी की, आपण बदल घडवू शकतो, बदलाची ताकद आपल्यात आहे. जेवण आम्ही महाराष्ट्रीयनच ठेवलं, कारण आमचं ९६ कुळी खानदान आहे; चायनीज वगैरे इथे चालणार नाही,' असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं..जेवण महाराष्ट्रीयनच राहिलंआठ दिवस चर्चा झाली, तरी जेवण महाराष्ट्रीयनच राहिलं. जेवण वाढणाऱ्यांचा पेहराव वारकऱ्यासारखा ठेवला, कारण सगळ्यांना समान वागणूक द्यायची. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे खुर्च्या नव्हत्या; फक्त आजारी व्यक्तींनाच खुर्चीवर बसण्याची मुभा. वारकरी संप्रदायाने जगाला एकात्मता आणि संघटनाचं कौशल्य शिकवलं. कोणाला कमी लेखलं नाही, कोणाची स्तुती केली नाही, निंदा केली नाही. मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे; लोकांच्या आशीर्वादानेच इथवर पोहोचलो..ऐश्वर्यपूर्ण थाट पाहून विविध स्तरांतून त्यांच्यावर टीकेची झोडमहाराष्ट्रातील नामवंत किर्तनकार इंदुरीकर महाराजांनी हा साखरपुडा संगमनेर येथील वसंत लॉन्समध्ये मोठ्या दिमाखात साजरा केला. कार्यक्रमाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. मुलगी आणि जावई यांची रथावरून मिरवणूक, पाहुण्यांनी खचाखच भरलेलं मैदान, टाळकरी वारकरी वेशात... असा ऐश्वर्यपूर्ण थाट पाहून समाजाच्या विविध स्तरांतून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे..Bus and Milk Tanker Accident : बस अन् दुधाच्या टँकरची समोरासमोर धडक; एका मुलासह तिघांचा मृत्यू, १७ प्रवासी जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.