Needle Free Injection: आता सुईची भीतीच नाही, सुईशिवाय देता येणार इंजेक्शन; वैद्यकीय सेवेत घडतेय नवी क्रांती!

Needle Free Injection System: अनेकांना सुईची भितीयु असल्यामुळे कोणतेही लसीकरण किंवा आवश्यक उपचार टाळले जातात. मात्र यावर उपाय म्हणून भारतात पहिली नीडल-फ्री इंजेक्शन सिस्टीम सुरु करण्यात आली आहे.
नीडल-फ्री इंजेक्शन सिस्टीम (N-FIS) च्या माध्यमातून IntegriMedical कंपनीने आरोग्यसेवेत एक क्रांती घडवून आणली आहे. लहान मुलांमध्ये आणि प्रौढांमध्ये सुईची भीती (Needle Phobia) ही एक मोठी समस्या आहे, ज्यामुळे अनेकवेळा लसीकरण आणि आवश्यक उपचार टाळले जातात.

