Needle Free Injection: आता सुईची भीतीच नाही, सुईशिवाय देता येणार इंजेक्शन; वैद्यकीय सेवेत घडतेय नवी क्रांती!

नीडल-फ्री इंजेक्शन सिस्टीम (N-FIS) च्या माध्यमातून IntegriMedical कंपनीने आरोग्यसेवेत एक क्रांती घडवून आणली आहे. लहान मुलांमध्ये आणि प्रौढांमध्ये सुईची भीती (Needle Phobia) ही एक मोठी समस्या आहे, ज्यामुळे अनेकवेळा लसीकरण आणि आवश्यक उपचार टाळले जातात. .या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी IntegriMedical ने भारतामध्ये पहिली नीडल-फ्री इंजेक्शन सिस्टीम (N-FIS) सादर केली आहे. हे EU आणि US पेटंट असलेले उपकरण स्प्रिंग-चालित उच्च दाबाचा वापर करून औषध त्वचेच्या आत 1/10 सेकंदापेक्षा कमी वेळेत पोहोचवते, ज्यामुळे रुग्णांना वेदना कमी होतात आणि सुईची भीती पूर्णपणे दूर होते. हे तंत्रज्ञान बालरोग, स्त्रीरोग आणि आयव्हीएफ (IVF) उपचारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे..IntegriMedical ची स्थापना सर्वेश मुठा, अंकुर नाईक, स्कॉट मॅकफार्लंड आणि मार्क टीम यांनी केली. CDSCO, CE आणि ISO 13485 सारखी जागतिक प्रमाणपत्रे या प्रणालीला मिळाली आहेत. .सध्या, N-FIS चा वापर भारतातील 180 हून अधिक शहरे आणि गावांमध्ये 1000 हून अधिक डॉक्टरांकडून केला जात आहे. क्लाउडनाईन, केईएम (KEM), अपोलो क्रॅडल आणि अस्टर (Aster) यांसारख्या प्रमुख रुग्णालयांनी याचा स्वीकार केला आहे. विशेष म्हणजे, जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने या तंत्रज्ञानाला पुढे नेण्यासाठी IntegriMedical मध्ये 20% भागभांडवल गुंतवून भागीदारी केली आहे..IntegriMedical चे व्यवस्थापकीय संचालक सर्वेश मुठा यांच्या मते, ही नीडल-फ्री प्रणाली रुग्णांसाठी सुरक्षित आणि अधिक आरामदायक अनुभव देत आहे. देशभरात 25 हून अधिक राज्यांमध्ये 50,000 हून अधिक नीडल-फ्री इंजेक्शन्स दिली गेली आहेत. ते म्हणतात की, ही प्रणाली सुईच्या भीतीला दूर करून रुग्णांच्या उपचारातील सातत्याचा मोठा.