MLC Election: विधान परिषद जागावाटपावरून महायुतीत तणाव! शिंदेंनंतर संकटमोचक महाजन दिल्लीला रवाना; कोणत्या जागेवर पेच वाढला?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिल्ली न्यायालयाचे महत्त्व पुन्हा एकदा वाढले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अचानक दिल्ली दौऱ्यानंतर भाजपचे प्रमुख नेते आणि संकटमोचक गिरीश महाजन हे देखील दिल्लीला रवाना झाले आहेत. विमानाने त्यांच्या रवाना होण्याच्या बातमीने महायुती आघाडीतील अंतर्गत संघर्ष उघड झाला आहे. आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी महाआघाडीमधील जागावाटपाच्या व्यवस्थेत मतभेद असल्याचे दिसत आहे. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपला १७ पैकी १२ जागांवर निवडणूक लढवायची आहे, तर शिवसेनेचा किमान सात जागांवर आग्रह आहे. सध्या तरी भाजप शिवसेनेला केवळ तीन ते चार जागा देण्यास तयार असल्याचे दिसते. हा तिढा सोडवण्यासाठी आता दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी सर्वात वादग्रस्त मुद्दा जळगाव आणि नाशिकमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांभोवती फिरत आहे. .Eknath Shinde Shrikant Shinde : दिल्लीत एकनाथ शिंदेंची ताकद! संसद रत्न पुरस्कार जाहीर; श्रीकांत शिंदेंसह १२ खासदारांचा गौरव.शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील आपल्या मुलासाठी जळगावची जागा मागत असून, त्यासाठी त्यांनी एक प्रबळ उमेदवार उभा केला आहे. जळगाव हा गिरीश महाजन यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. जळगाव आणि नाशिकच्या जागांची अदलाबदल किंवा त्यावरील दाव्यावर महाजन कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत, अशी चर्चा सुरू आहे. भाजपची बाजू जोरदारपणे मांडण्यासाठी ते दिल्लीला जात आहेत..दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी, प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गिरीश महाजन मिश्किलपणे म्हणाले, "माझ्याकडे दुपारी ४:३० चे तिकीट आहे आणि मी दिल्लीला जात आहे, पण मी माझ्या तिकिटासाठी जात नाहीये." जरी त्यांनी हे हलक्याफुलक्या स्वरात म्हटले असले तरी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया उद्यापासून सुरू होत आहे आणि वेळेची मर्यादा पाहता हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..RSS मुळेच मुख्यमंत्रीपद मिळालं, नाहीतर त्यांना भाजपमध्ये कोणी विचारत नव्हतं, यशोमती ठाकुरांची देवेंद्र फडणवीसांवर टीका.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आधीच दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. आता गिरीश महाजन यांचे आगमन झाल्याने, जागावाटपाचा अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाच्या उपस्थितीतच घेतला जाईल हे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना आपल्या सात जागांची मागणी पूर्ण करू शकेल की मोठा भाऊ म्हणून भाजप अधिक जागा राखेल, हे पुढील २४ तासांत ठरण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.