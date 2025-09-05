महाराष्ट्र बातम्या

Anjana Krishna : आई टायपिस्ट, वडील दुकानदार... मुलगी DSP झाली, अंजना कृष्णाची UPSC ची कहाणी, उपमुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या वादानंतर चर्चेत

IPS Anjana Krishna UPSC Journey: IPS अंजना कृष्णा यांची UPSC यशोगाथा! सोलापुरात DSP म्हणून कार्यरत, त्यांच्या मेहनतीने मिळवली 355वी रँक. जाणून घ्या त्यांची प्रेरणादायी कहाणी!
महाराष्ट्राच्या सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डू गावातून एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे IPS अंजना कृष्णा चर्चेत आल्या आहेत. या व्हिडिओत त्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी फोनवर बोलताना दिसत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) म्हणून कार्यरत असलेल्या अंजना यांच्या या वादानंतर त्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि UPSC यशोगाथेबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.

