Anjana Krishna : आई टायपिस्ट, वडील दुकानदार... मुलगी DSP झाली, अंजना कृष्णाची UPSC ची कहाणी, उपमुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या वादानंतर चर्चेत

महाराष्ट्राच्या सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डू गावातून एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे IPS अंजना कृष्णा चर्चेत आल्या आहेत. या व्हिडिओत त्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी फोनवर बोलताना दिसत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) म्हणून कार्यरत असलेल्या अंजना यांच्या या वादानंतर त्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि UPSC यशोगाथेबद्दल उत्सुकता वाढली आहे..साध्या कुटुंबातून आलेली प्रेरणादायी व्यक्तीअंजना कृष्णा यांचा जन्म केरलमधील तिरुअनंतपुरम येथे झाला. त्यांच्या आई, सीना, कोर्टात टायपिस्ट म्हणून काम करतात, तर वडील बीजू कृष्णा यांचा कापडाचा छोटा व्यवसाय आहे. अंजना यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण तिरुअनंतपुरममधील सेंट मेरी सेंट्रल स्कूल, पूजापुरा येथून पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी नीरमंकारा येथील NSS कॉलेज फॉर वुमनमधून गणित विषयात बीएस्सी (B.Sc. Mathematics) पूर्ण केली. साध्या कुटुंबातून येऊनही त्यांनी मोठी स्वप्ने पाहिली आणि ती पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेतली.UPSC ची तयारी आणि प्रेरणादायी प्रवासअंजना यांनी बारावीत असतानाच सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला होता. ग्रॅज्युएशननंतर त्यांनी UPSC परीक्षेची तयारी सुरू केली. UPSC ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते, पण अंजना यांनी कधीही हार मानली नाही. त्यांनी इंग्रजी माध्यमातून परीक्षा दिली आणि मल्याळम साहित्य हा त्यांचा वैकल्पिक विषय (Optional Subject) होता. त्यांच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीचे फळ म्हणून 2022-23 च्या UPSC परीक्षेत त्यांनी 355वी रँक मिळवली आणि भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) प्रवेश मिळवला..कोरोना काळातील आव्हाने आणि यशकोरोना काळात अंजना यांना डिप्रेशनचा सामना करावा लागला. या कठीण काळात त्यांना लीड अकॅडमीच्या मॅथ्यू सरांनी मार्गदर्शन केले, ज्यामुळे त्यांना पुन्हा आत्मविश्वास मिळाला. या आव्हानांवर मात करत त्यांनी आपला अभ्यास सुरू ठेवला.अंजना कृष्णा गेली चार वर्षे UPSC ची तयारी करत होत्या. घरचे कायम विचारत होते की, नेमकं कधी पास होणार? मित्रमैत्रिणी देखील सतत निकालाबाबत चौकशी करत होते. एवढंच नव्हे तर घरी लग्नाचा देखील तकादा लावला जात होता. मात्र त्यांनी हार मानली नाही. अखेर 2023 मध्ये अंजना यांनी UPSC परीक्षा क्रॅक करून आपले स्वप्न पूर्ण केले आणि कुटुंबासह सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला..सोलापुरात DSP म्हणून कार्यरतआज अंजना कृष्णा सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात DSP म्हणून कार्यरत आहेत. त्या कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासह समाजात सुरक्षितता वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहेत. त्यांचा हा प्रवास दाखवतो की, मेहनत आणि धैर्याने कोणतीही उंची गाठता येते..लाखो उमेदवारांसाठी प्रेरणाIPS अंजना कृष्णा यांची कहाणी ही साध्या पार्श्वभूमीतून येऊनही मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्याची प्रेरणा आहे. त्यांनी दाखवून दिले की, जर मनात दृढनिश्चय आणि मेहनतीची तयारी असेल, तर कोणतेही ध्येय अशक्य नाही. त्यांच्या यशाने लाखो UPSC उमेदवारांना प्रेरणा मिळत आहे की, कठीण परिस्थितीतही यश मिळवता येते.IPS अंजना कृष्णा यांची कहाणी ही मेहनत, धैर्य आणि दृढनिश्चयाची गाथा आहे. साध्या कुटुंबातून येऊन त्यांनी UPSC सारख्या कठीण परीक्षेत यश मिळवले आणि आज त्या सोलापुरात DSP म्हणून समाजसेवा करत आहेत. त्यांचा हा प्रवास प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे आणि यश मिळवण्यासाठी मेहनतीचे महत्त्व अधोरेखित करतो..