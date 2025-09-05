IPS Ashok Kamte: दादागिरी करणाऱ्या आमदाराला IPS अशोक कामटे यांनी फरफटत नेलं, काय घडलं होतं नेमकं?

राजकारणी आणि पोलीस यांच्यातील संघर्ष आपण अनेकदा पाहतो, कधी झटापट, कधी दबाव, तर कधी आरोप-प्रत्यारोप. मात्र, काही अधिकारी असे होते की ज्यांच्यासमोर लोकप्रतिनिधीही दडपून जात. सोलापूरातील एका आयपीएस अधिकाऱ्याने तर आमदाराला थेट फरफटत पोलीस स्टेशनमध्ये नेले होते! हा प्रसंग ऐकताना तुम्हाला तो एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखा वाटेल; पण हे वास्तव आहे. शूर पोलीस अधिकारी अशोक कामटे यांच्या पत्नी विनिता कामटे यांनी ‘टू द लास्ट बुलेट’ या पुस्तकात ही आठवण उलगडली आहे..सोलापूरच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर रात्रीचा अंधार पसरला होता. सोलापूर शहर बहुसांस्कृतिक आणि संवेदनशील होतं, पण त्याचबरोबर गुन्हेगारीचं सावटही त्यावर होतं. या शहरात 2007 साली एक असा आयपीएस अधिकारी आला, ज्याचं नाव ऐकलं तरी गुन्हेगारांचे हातपाय थरथरायचे. ते होते अशोक कामटे, सोलापूरचे पोलीस आयुक्त.... त्याचं व्यक्तिमत्त्वच इतकं प्रभावी होतं की, त्याच्या समोर कोणीही टिकायचं नाही. गोरा, उंच, पहिलवानासारखी छाती आणि कणखर आवाज....अशोक कामटे यांच्या घराण्यात लष्कर आणि पोलीस सेवेची परंपरा होती. अशोक कामटे फक्त पोलीस स्टेशनमध्ये बसून आदेश देणारे नव्हते. दंगल असो वा किरकोळ छेडछाडीची घटना, कामटे स्वतः लाठी हातात घेऊन रस्त्यावर उतरायचे. त्यांच्या या धडाकेबाज शैलीमुळे पोलीस खात्यात त्यांच्याबद्दल आदर आणि आपुलकी होती. सोलापूरच्या गुन्हेगारी विश्वात त्यांचा दरारा निर्माण झाला होता..Padmakar Valvi: नारायण राणेंनी किडनॅप केलेले पद्माकर वळवी... आता पुन्हा काँग्रेसच्या कुशीत! २००२ मध्ये काय घडलं होतं?.गस्तीवरील पोलीस निघाले अन्16 ऑगस्ट 2007 ची ती रात्र सोलापूरकर आजही विसरले नाहीत. मध्यरात्री शहरात अचानक फटाक्यांचा आवाज घुमू लागला. रात्री दहानंतर फटाके उडवण्यावर बंदी असताना हा प्रकार काय, याची चौकशी करण्यासाठी गस्तीवरील पोलीस निघाले. त्यांना कळलं की, कर्नाटकच्या ईंडी गावचे अपक्ष आमदार रविकांत पाटील यांच्या पन्नासाव्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या सोलापूरमधल्या बंगल्यावर हा जल्लोष सुरू होता. हजारो समर्थक, रंगारंग कार्यक्रम आणि फटाक्यांची आतषबाजी... सगळं काही थांबायचं नाव घेईना..कर्नाटकचे आमदार असले तरीरविकांत पाटील हे कर्नाटकचे आमदार असले तरी सोलापूरमध्येच राहायचे. त्यांचा दबदबा इतका होता की, सामान्य पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची हिंमत केलीच नाही. पण गस्तीवरील पोलिसांनी धाडस दाखवलं आणि फटाके थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली. हा प्रकार कंट्रोल रूममधून अशोक कामटे यांच्या लक्षात आला. खाकी वर्दीचा अपमान त्यांना सहन होणारा नव्हता. त्यांनी तात्काळ पोलीस जीप काढली आणि थेट रविकांत पाटलांच्या बंगल्यावर पोहोचले..कार्यकर्त्यांची मग्रुरी डोक्यातबंगल्यावर कार्यकर्त्यांची मग्रुरी डोक्यात गेली होती. आमदार असल्याचा रुबाब त्यांच्या प्रत्येक कृतीत दिसत होता. पण अशोक कामटे रागाने लालबुंद झाले होते. त्यांनी थेट रविकांत पाटलांना अटक करण्यासाठी पुढे सरसावले. आमदारांना हे नवखं होतं. त्यांनी कामटेंशी वाद घालायला सुरुवात केली. वाद वाढत गेला आणि एका क्षणी झटापटीत कामटेंच्या छातीवरील बॅज तुटून खाली पडला. आता कामटेंच्या सयंमाची सीमा संरपली... हा अपमान कामटेंना असह्य झाला. क्षणार्धात त्यांनी रविकांत पाटलांना कॉलर धरून उचललं आणि फरफटत जीपमध्ये टाकलं. कार्यकर्त्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. काहींना उचलून थेट कोठडीत टाकण्यात आलं..स्ट्रेचरवरून कोर्टात हजरजेव्हा ही केस कोर्टात गेली, तेव्हा रविकांत पाटील स्ट्रेचरवरून कोर्टात हजर झाले. कायद्यापुढे सगळे समान असतात, हा आदर्श अशोक कामटेंनी प्रत्यक्षात आणला होता. सोलापूरचं गुन्हेगारी विश्व हादरलं. त्यांचा धडाकेबाजपणा सोलापूरपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांचं नाव गाजलं.पण नियतीला काही वेगळंच लिहिलं होतं. 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात अशोक कामटे यांना वीरमरण आले. देशाने एक शूर अधिकारी गमावला. पण त्यांच्या कथा, त्यांचा पराक्रम आणि कायद्याप्रतीची निष्ठा आजही सोलापूरच्या रस्त्यांवर आणि लोकांच्या मनात जिवंत आहे.Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पूर्वज कोण? ‘भोसले’ आडनावामागची खरी कहाणी काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.