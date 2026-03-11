युद्धामुळे खाद्यतेल महाग! इराण-इस्रायल संघर्षाची धग स्वयंपाकघरापर्यंत; तेल डब्यांचे दर वाढले

Iran Israel Conflict Pushes Edible Oil Prices Higher In India पश्चिम आशियातील इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम आता सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यानंतर, आता अवघ्या आठ ते दहा दिवसांत खाद्यतेल चांगलेच महागले आहे. पंधरा लिटरच्या डब्यामागे तब्बल १०० ते १२५ रुपयांची वाढ नोंदवली आहे..युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आगामी काळात खाद्यतेल अधिक महागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. स्थानिक बाजारपेठेतील आकडेवारीनुसार, शेंगदाणा तेलाचा १५ लिटरचा डबा पूर्वी २,५०० रुपयांना मिळत होता, तो आता २,६५० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. सोयाबीन तेलाचे दरही २,२०० ते २,२८० रुपयांवरून २,३०० ते २,३८० रुपयांच्या घरात गेले आहे. तर सनफ्लॉवर तेलाच्या दरात मोठी वाढ होऊन ते २,४७० रुपयांवर स्थिरावले आहे..युद्धझळांची उद्योगांना धग! गॅस टंचाईने हॉटेल्स बंद, उड्डाण महाग; निर्यात थंडावली, तर सोने दरात वाढ.१५ लिटरचा डब्बा २,६५० रुपयांचासध्या घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांकडे जुना साठा उपलब्ध असल्याने भावातील ही वाढ काही प्रमाणात मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, आखाती देशांमधील स्थिती अशीच तणावपूर्ण राहिल्यास आणि नवीन साठा वाढलेल्या दराने उपलब्ध झाल्यास सर्वसामान्यांच्या बजेटवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे..युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली ही टंचाई केवळ आयातीवर अवलंबून असलेल्या तेलापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण पुरवठा साखळीवर याचा दबाव आहे. येत्या काही दिवसांत युद्ध थांबले नाही, तर आयातीचा खर्च वाढून खाद्यतेलाचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. - प्रभाकर देशमुख, अध्यक्ष, नागपूर किरकोळ व्यापारी संघ.उद्योग क्षेत्रालाही फटका, गॅस तुटवड्याचा परिणामअमेरिका इस्त्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षामुळे पश्चिम आशियातील इंधन पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. याचे थेट पडसाद आता उपराजधानीच्या औद्योगिक क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. बाजारपेठेत व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा सर्वाधिक फटका नागपूरच्या हिंगणा आणि बुटीबोरीतील प्रमुख औद्योगिक वसाहतींना बसला आहे. इंधनाअभावी शेकडो उद्योग बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये उद्योग आणि हॉटेल रेस्टॉरेंटना होणारा व्यावसायिक गॅस पुरवठा प्रशासनाकडून तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे उद्योग जगतात चिंतेचे वातावरण आहे. एकट्या हिंगणा एमआयडीसीमध्ये १ हजार उद्योग असून, त्यातील बहुतांश युनिट्स गॅस टंचाईचा सामना करत आहेत. दुसरीकडे, बुटीबोरी येथील ६०० उद्योगांपैकी अनेक कारखान्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ लागला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने फूड, स्टील, केमिकल, टेक्स्टाईल आणि फूड पॅकेजिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील दिग्गज "महिंद्रा अँड महिंद्रा" कंपनीला सुटे भाग पुरवणाऱ्या हिंगण्यातील अनेक सहयोगी कंपन्यांचे उत्पादनही युद्धामुळे प्रभावित झाले आहे..बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत फुडसह अनेक कंपन्या असून त्याला गॅस पुरवठ्याचा फटका बसू लागला आहे. गॅस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी पुढाकार घेऊन या टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यामुळे उत्पादन ठप्प होईल आणि कंत्राटी रोजगार बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. - नितीन लोणकर, माजी अध्यक्ष, बुटीबोरी इंडस्ट्रीज असोसिएशन.उद्योगांचा गॅस पुरवठा खंडित झाल्यामुळे उत्पादनात अडथळे येऊन खर्च वाढणार आहे. त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारावर होऊ शकतो. उद्योगांना पर्यायी इंधन स्वीकारण्यासाठी विशिष्ट संक्रमण कालावधी देण्यात यावा आणि भविष्यात असे संकट टाळण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रातील पीएनजी पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत कराव्यात, अशी मागणी आहे. - पी. मोहन, अध्यक्ष, एमआयडीसी इंडस्ट्रिज असोसिएशन.हिंगणा एमआयडीसीमधील बहुतांश सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग उत्पादन प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून आहेत. इंजिनिअरिंग, पावडर कोटिंग, फार्मास्युटिकल्स आणि फॅब्रिकेशन यांसारख्या उद्योगांमध्ये सातत्यपूर्ण उष्णतेसाठी एलपीजी हे स्वच्छ इंधन म्हणून वापरले जाते. मात्र, सध्या अनेक औद्योगिक युनिट्सकडे "पाईप्ड नॅचरल गॅस" सारखी पर्यायी सुविधा उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत अचानक लादण्यात आलेल्या इंधन निर्बंधांमुळे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुसऱ्या इंधनाकडे वळणे या उद्योजकांसाठी कठीण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.