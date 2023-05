मुंबई : राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार गेले चार दिवस राजीनाम्यामुळं चर्चेत राहिले, पण आता त्यावर पडदा पडला आहे. त्यानंतर आता मोदी सरकारविरोधात विरोधकांच्या एकजुटीच्या कामात ते व्यस्त आहेत. विरोधकांच्या एकजुटीबाबत त्यांनी आज बारामती इथं पत्रकारांशी बोलताना भाष्य केलं. (issue of resign is over Now Sharad Pawar busy with unity of opposition)

पवार म्हणाले, युती करायची असेल तर विविध विचारांचे पण सामाईक कार्यक्रम घेऊन जर सर्व एकत्र येऊ शकले तर विरोधकांची एकजुट होईल. यासाठी आज नितीश कुमार काम करत आहेत आणखी काही लोकांचे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. या सर्वांना सहकार्य करणं प्रोत्साहित करणं महत्वाचं आहे.

पण हे लवकर केलं पाहिजे, कारण यामध्ये निवडणुकाचा उत्साह तयार होईल. कारण जेव्हा निवडणुका जाहीर होतात तेव्हा सर्व लक्ष तिकडं केंद्रीत होतं, त्याच्यापूर्वी पर्यायी लोकांना आपण उभं करु शकलो तर त्याची आवश्यकता आहे. त्या कामात नितीश कुमारांसह आणखी काही लोक काम करत आहेत त्यांना सहकार्य करणं, प्रोत्साहित करणं, मदत करणं त्यात माझा सहभाग असेल, असं यावेळी शरद पवार यांनी सांगितलं.

दरम्यान, शरद पवारांचं राजीनामानाट्य संपल्यानंतर आता ते राज्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. एकूणच पवारांचं राज्याच्या राजकारणात अशा विविध पद्धतीनं चर्चेत राहिले आहेत. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेससह, महाविकास आघाडी आणि देशपातळीवर विरोधकांच्या एकजुटीच्या कामात ते सक्रीय झाले आहेत.