जळगाव शहरातील नेरी नाका स्मशानभूमीत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अंत्यसंस्कार झालेल्या मृतदेहाच्या जागेजवळ नारळ, लिंबू, अंडे, दारूची बाटली आणि अगरबत्ती आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या वस्तू ठेवून अघोरी पूजा किंवा काही विधी करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकार जवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तुकारामवाडी परिसरात राहणारे अनिल तुळशीराम चौधरी यांचं अल्पशा आजाराने निधन झालं होतं. त्यानंतर नेरी नाका येथील स्मशानभूमीत हिंदू पद्धतीनुसार त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कुटुंबीयांनी अंत्यविधी पूर्ण केल्यानंतर काही काळाने हा प्रकार उघडकीस आला..Gold Silver Rate Jalgaon: सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! राज्यातील सर्वात स्वस्त दरात सोनं; १ तोळा कितीला?.अनिल चौधरी यांचे भाचे रवींद्र चौधरी स्मशानभूमीत पाहणी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी अंत्यसंस्कार केलेल्या ठिकाणी त्यांना नारळ, लिंबू, अंडे, दारूची बाटली आणि अगरबत्ती पडलेली दिसली. हे दृश्य पाहून त्यांना धक्काच बसला. त्यानंतर या प्रकाराची माहिती समोर आली..दरम्यान, स्मशानभूमी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक व्यक्ती काही वस्तू घेऊन अंत्यसंस्कार झालेल्या जागेजवळ येताना दिसत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. संबंधित व्यक्ती त्या ठिकाणी काही हालचाली करताना आणि वस्तू जळत्या ठिकाणी टाकताना दिसत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढलं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं. अंत्यसंस्कारासारख्या संवेदनशील प्रसंगानंतर स्मशानभूमीत अशा प्रकारचं कृत्य करणं संतापजनक असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे..Jalgaon District Bank Election: जळगाव जिल्हा बँकेत महायुतीचे वर्चस्व; काँग्रेसचं शेतकरी एकता पॅनल मैदानात!.स्मशानभूमीसारख्या ठिकाणी अशा संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नातेवाईकांनी केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संबंधित व्यक्तीची ओळख पटवावी, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती रवींद्र चौधरी यांनी दिली. त्यामुळे आता पोलीस या प्रकरणाची कशी दखल घेतात आणि सीसीटीव्हीच्या आधारे संबंधित व्यक्तीचा शोध लागतो का, याकडे लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.