शिवसेना आमदारांचे उपमुख्यमंत्री शिंदेंना साकडे, पालकमंत्र्यांची दिल्लीवारी; भाजपचं नाव ठरलं पण

जळगाव: विधान परिषदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून द्यायच्या जळगावच्या जागेवरून राज्यातील सत्ताधारी महायुतीच्या भाजप व शिवसेना या दोन पक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १७ जागांमधील वाटा वाढवून मिळण्यासाठी 'दिल्ली वारी' केली. दुसरीकडे जळगाव जिल्ह्यातील शिवसेना नेत्यांनी जळगावच्या जागेसाठी मंगळवारी (ता. २६) श्री. शिंदे यांची मुंबईत भेट घेतली. आता 'जलजीवन मिशन'च्या बैठकीसाठी पालकमंत्री बुधवारी दिल्लीत जाणार असून, ते कुणाची भेट घेता का, हे पाहावे लागेल..दुसरीकडे, भाजपने ही जागा पारंपरिक आपलीच असल्याचा दावा मजबूत करत उमेदवारही निश्चित केला आहे. अर्थात, उमेदवाराचे नाव मात्र ऐनवेळी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले..जळगावच्या जागेवरून भाजप - शिवसेनेत तणावजळगावची जागा गेल्या दोन दशकांपासून भाजपच्या ताब्यात आहे. त्याआधी ही जागा शिवसेनेकडे होती, म्हणून शिवसेना जागेसाठी आग्रही आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे पुत्र प्रताप पाटील निवडणूक लढण्यास इच्छुक असून, त्यासाठी जळगावची जागा पदरात पाडून घेणे सेनेला क्रमप्राप्त आहे. त्यावरून भाजप सेनेत सध्या स्थानिक पातळीवर तणाव दिसून येतोय..शिवसेना नेते मुंबईत; पालकमंत्री दिल्लीला जागा मिळावी, हा मुद्दा शिवसेनेने प्रतिष्ठेचा केला असून, जळगावच्या जागेसाठी पालकमंत्र्यांसह आमदार चंद्रकांत सोनवणे, अमळनेरचे माजी आमदार शिरीष चौधरी, मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी (ता. २६) मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर पालकमंत्री बुधवारी (ता. २७) दिल्लीला जाणार आहेत. 'जलजीवन मिशन संदर्भात दिल्लीत सर्व राज्यांमधील संबंधित मंत्र्यांची बैठकीसाठी मंत्री पाटील दिल्लीला जाणार आहेत. त्यातून जळगावच्या जागेसाठीही ते कुणाची भेट घेता का, याबद्दल उत्सुकता आहे..भाजपचा उमेदवार निश्चित !या सर्व राजकीय हालचाली सुरू असताना, भाजपने ही जागा लढण्याचा दावा अधिक मजबूत केला आहे. प्रदेश पातळीवरील नेत्यांमधील चर्चेत जळगावच्या जागेसाठी भाजप उमेदवाराचे नाव जवळपास नक्की झाले आहे. भाजपकडून काल-परवापर्यंत चार ते पाच नावे चर्चेत होती. त्यापैकी दोनच नावे मंगळवारपर्यंत स्पर्धेत राहिली. त्यातूनही एका नावावर श्रेष्ठींनी मोहोर उमटवली आहे. या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास २५ मेपासून प्रारंभ झाला असून, १ जूनपर्यंत मुदत आहे. भाजपकडून इच्छुक व निश्चित झालेले उमेदवार १ जूनला अर्ज भरतील. माघारीच्या दिवशी उमेदवाराचे नाव स्पष्ट होईल, असे सांगितले जात आहे.