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Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी माजी शिक्षणाधिकाऱ्याला अटक, ४ जिल्ह्यात १६० कोटींची फसवणूक

Former Jalgaon Education Officer Arrested in Shalarth ID Scam: बनावट शालार्थ आदेशांच्या आधारे सुमारे ₹१६० कोटींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जळगाव जिल्हा परिषदेचे माजी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अटकेत आहेत.
Shalarth ID Scam

Shalarth ID Scam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धुळे: बनावट शालार्थ आदेशांच्या आधारे राज्य शासनाची सुमारे १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी जळगाव जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी शशिकांत भाऊराव हिंगोणीकर (वय ६६, रा. पिंप्राळा रोड, जळगाव) यास नाशिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने धुळ्यातून बेड्या ठोकल्या. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

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