Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी माजी शिक्षणाधिकाऱ्याला अटक, ४ जिल्ह्यात १६० कोटींची फसवणूक

धुळे: बनावट शालार्थ आदेशांच्या आधारे राज्य शासनाची सुमारे १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी जळगाव जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी शशिकांत भाऊराव हिंगोणीकर (वय ६६, रा. पिंप्राळा रोड, जळगाव) यास नाशिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने धुळ्यातून बेड्या ठोकल्या. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..चार जिल्ह्यांत धागेधोरेनाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या चारही जिल्ह्यांत बनावट शालार्थ आदेशांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या चार जिल्ह्यांतील तब्बल ८४९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता अथवा शालार्थ प्रस्तावांना शासनाची कोणतीही अधिकृत मंजुरी नव्हती. असे असतानाही मागील तारखांच्या बोगस नियुक्त्या दाखवून शालार्थ प्रणालीत नोंदी करण्यात आल्या. त्याद्वारे संबंधितांना वेतन आणि थकबाकीच्या रूपाने सुमारे १६० कोटी रुपयांचा निधी अदा करून शासनाची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे..Gold Rate Today: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅम कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव.'त्यांना' बोगस मान्यता संशयित शशिकांत हिंगोणीकर २०११ ते २०१५ या कालावधीत जळगाव जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत होता. या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यातील २५९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव कार्यालयात प्राप्त झाले नसतानाही त्याने अधिकाराचा गैरवापर करत बनावट मान्यता आदेश दिल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे..धुळ्यात होता लपूनसंशयित हिंगोणीकर धुळ्यात लपून बसल्याची माहिती तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे मिळताच गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या सूचनेनुसार गुन्हे शाखा युनिट २ च्या पथकाने धुळे येथे शोधमोहीम राबवून त्याला ताब्यात घेतले. हिंगोणीकर याला नाशिक रोड पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे. ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक मनोहर शिंदे, उपनिरीक्षक नंदकुमार नांदुळीकर, चंद्रकांत गवळी, तेजस मते, सुनील खैरनार यांनी केली..मोबाईल नाही, पुस्तके वाचा; १८ वर्षांपूर्वी मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देऊ नका! नितीश भारद्वाज यांचा पालकांना सल्ला.तपासाचा विस्तार; अटकेचे सत्र वाढणारया घोटाळ्यात संबंधित मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असून, तपासादरम्यान आतापर्यंत सुमारे १,२०० संशयितांची नावे समोर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. घोटाळा प्रकरणी कारवाई पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त मिटके यांच्या नेतृत्वात झाली. तपासात रामदास शेळके, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उमेश बोरसे, किरण शेवाळे, राजेंद्र गिते, शिवाजी कुळकर्णी, संदीप बागल सहभागी आहेत. शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून शासकीय निधी लाटल्याप्रकरणी आगामी काळात आणखी काही बडे अधिकारी आणि संस्थाचालक गजाआड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.