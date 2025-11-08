वडीगोद्री (जि. जालना) : ‘‘बीड जिल्ह्यातील दोन संशयितांना जालना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे माझ्या हत्येचा कट व षड्यंत्र उघड झाले आहे. हत्येच्या कटासाठी अडीच कोटींचा व्यवहार झाला होता. त्याचे सूत्रधार माजी मंत्री धनंजय मुंडे आहेत, असा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी केला. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी केली. .अंतरवाली सराटीत (ता. अंबड) शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे म्हणाले, ‘‘मी कायम समाजासाठी काम करतो. मी व समाज सावध आहे म्हणून मोठे षड्यंत्र उघडकीस आले आहे. दोषींवर पोलिस निश्चित कारवाई करतील.समाजाने शांतता राखावी. विरोधात आंदोलन करणारे, विरोधात बोलणारे परवडले; पण जिवावर उठलेले परवडत नाहीत. आज माझ्यावर वेळ आली, उद्या तुमच्यावर सुद्धा येऊ शकते. हे सर्व राजकीय, ओबीसी नेत्यांनी लक्षात घ्यावे. सर्वांनीच अशा प्रवृत्तींच्या लोकांपासून सावध राहा.’’.Palghar Crime : दारू पिऊन बापाने घातला धिंगाणा, अल्पवयीन मुलाने डोक्यात मुसळ घालून केलं बापाला ठार; पालघरमधील मोखाड्याची घटना!.‘‘बीडचा कांचन नावाचा एकजण धनंजय मुंडे यांचा स्वीय सहायक किंवा कार्यकर्ता आहे. त्याने षड्यंत्र रचण्याचे काम केले. सध्या जालना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या दोघांना त्याने परळीतील विश्रामगृहात नेले होते. तिथे मुंडे यांची बैठक सुरू होती. त्यावेळी मुंडे यांनी बैठक अर्ध्यावर सोडून आधी त्यांना वेळ दिला. तिथे नियोजन करून दोन कोटींचा व्यवहार ठरला व नंतर ५० लाख देण्याचे ठरले. यामागे धनंजय मुंडे यांचा हात आहे,’’ असा आरोप जरांगे यांनी केला. या षड्यंत्रात बरेच जण आहेत. अंतरवाली सराटी परिसरातील बडे नावाचा व्यक्ती व त्याच्यासह चौघे असल्याची माहिती आहे. संशयितांनी वाहनाची मागणी केली तेव्हा अपघात घडवून आणण्यासाठी बाहेरील राज्यातील पासिंगची जुनी गाडी घेऊन देण्याचे ठरले, अशी माहिती मिळाली आहे. पोलिस तपासात काय खरे काय खोटे ते स्पष्ट होईलच,’’ असे ते म्हणाले...सखोल तपास करावा‘‘मी मला मिळालेली माहिती दिली आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या दोन संशयितांना याबाबत सर्व माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सखोल चौकशीचा आदेश द्यावा. जालना पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल निश्चित योग्य तपास करतील अशी खात्री आहे,’’ असे जरांगे म्हणाले.‘नार्को’ चाचणीसाठी तयार‘नार्को’ चाचणीसाठी मी तयार आहे. तसा अर्जही पोलिसांना दिला आहे. माझी व आमदार धनंजय मुंडे यांची नार्को चाचणी करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेनंतर माध्यमांशी बोलताना केली. बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे यांनी जरांगेंची भेट घेऊन चर्चा केली..बीड : मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आरोपांचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी खंडन करून या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशी झाली पाहिजे, माझी आणि जरांगेंचीही नार्को चाचणी करा, अशी मागणी केली.परळी वैजनाथ येथे शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंडे यांनी जरांगेंना प्रत्युत्तर दिले. ‘‘कार्यकर्ते तुमचेच, कबुली जबाब देणारेही तुमचेच आणि आरोप माझ्यावर, हा काय प्रकार आहे? लक्ष्मण हाके यांना मारहाण कोणी केली, वाघमारे, करवर यांना मारणारे कोण, लोकांची घरे जाळणारी पिलावळ कोणाची, याला संपवून टाकीन, त्याला संपवून टाकीन ही भाषा कोणाची? आम्ही तर असे कधी बोललो नाही. मुख्यमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह बोलता, कोणाच्याही माताबहिंणीबद्दल काहीही बोलणे हे कसे चालते? मुंडेंचे बी संपवा, वंजारी जातीच बी संपवा, अशा धमक्या दिल्या जातात. याची सरकारी साधी दखल घेत नाही,’’ असे मुंडे म्हणाले. येथील सारी यंत्रणा जरांगेंना घाबरतेय, त्यामुळे आता या कट प्रकरणाच्या चौकशी ‘सीबीआय’ने करावी अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे. मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असेही मुंडे म्हणाले..‘‘माझे आणि जरांगेंचे काहीच वैर नाही, पण ‘ओबीसीं’च्या एल्गार मेळाव्यात मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची हिंमत जरांगे यांच्यामध्ये नाही. त्यामुळे असली खोटी प्रकरणे काढली जात आहेत. मराठा समाजाचा फायदा ओबीसी आरक्षणात की ‘ईडब्ल्यूएस’ मध्ये, याचे उत्तर जरांगेंनी द्यावे. तारीख, वेळ ठिकाण त्यांनी ठरवावे, मी पुराव्यासह चर्चेला यायला तयार आहे. ‘ओबीसीं’च्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी मी बोललो म्हणून माझ्यासारख्या बहुजन कार्यकर्त्याला आयुष्यातून संपविण्याचा प्रयत्न जरांगे करीत आहेत’’ असा आरोप मुंडे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.