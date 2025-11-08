महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange : माझ्याविरोधात षड्‍यंत्राचे धनंजय मुंडे सूत्रधार; मनोज जरांगे यांचा गंभीर आरोप, मारण्यासाठी अडीच कोटींचा व्यवहार

Manoj Jarange Alleges Assassination Plot : माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी माझ्या हत्येचा कट रचला आणि त्यासाठी अडीच कोटींचा व्यवहार केला, असा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी करत सखोल चौकशीची मागणी केली.
वडीगोद्री (जि. जालना) : ‘‘बीड जिल्ह्यातील दोन संशयितांना जालना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे माझ्या हत्येचा कट व षड्‍यंत्र उघड झाले आहे. हत्येच्या कटासाठी अडीच कोटींचा व्यवहार झाला होता. त्याचे सूत्रधार माजी मंत्री धनंजय मुंडे आहेत, असा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी केला. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी केली.

