महाराष्ट्र बातम्या

Banjara Reservation: नवा वाद! बंजारा समाजाला 'एसटी'तून आरक्षण नको; आदिवासी समाजाचा रास्ता रोको

Adivasi Community Protests in Jalna, Opposes ST Status for Banjara Community: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार हैद्राबाद गॅझेट लागू केल्याचा जीआर काढला.
Banjara Reservation

Banjara Reservation

Sakal

उमेश वाघमारे
Updated on

जालना: बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गामध्ये समावेश करू नये या मागणीसाठी आदिवासी समाजाच्या वतीने शुक्रवारी (ता.१२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले आहे. दरम्यान बंजारा समाजाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत उपोषणाचा आज (शुक्रवार) दुसरा दिवस आहे.

Loading content, please wait...
sc
Maratha Reservation
Banjara community history

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com