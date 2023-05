Jamkhed: रोहित पवार-भाजपसाठी १६ तारीख महत्त्वाची; जामखेड बाजार समिती समसमान संचालकांमुळे चुरस

जामखेड बाजार समितीच्या सभापती- उपसभापतींची निवड १६ मे रोजी होणार आहे. जामखेड बाजार समितीचे सचिव व्ही. एम. सय्यद यांनी आज (शनिवारी) विशेष सभेची नोटीस काढली असून, बाजार समितीच्या १८ नूतन संचालकांना ती देण्यात येणार आहे. ही बैठक निवडणूक निर्णय अधिकारी आर. एफ. निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. (Jamkhed Bazar Committee Chairman- Deputy Chairman will be elected on May 16)

दुपारी एक ते दीडच्या दरम्यान उमेदवारी अर्जवाटप व स्वीकृती, दुपारी दीड ते पावणेदोन दरम्यान अर्जांची छाननी, दुपारी २ वाजता उमेदवार यादी प्रसिद्धी, दुपारी दोन ते सव्वादोन माघार, दुपारी दोन वाजून वीस मिनिटांनी अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे, आवश्यकता वाटल्यास दुपारी दोन पंचवीस ते तीन वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया राबविणे. मतमोजणी तीन ते सव्वातीनपर्यंत करणे व साडेतीन वाजता निकाल घोषित करणे, असा निवडणूक कार्यक्रम आहे.

निवडणुकीत अत्यंत चुरशीच्या लढतीत भाजप, राष्ट्रवादी व जिल्हा बँकेचे संचालक अमोल राळेभात गटाला समसमान प्रत्येकी नऊ जागा मिळाल्या आहेत. कोणाकडेही पूर्ण बहुमत नसल्याने सभापती आणि उपसभापती निवडीसाठी दोन्ही गटांतील संचालक ईश्वरचिठ्ठीवर आशा ठेवून आहेत. असे असले, तरी दोन्ही गटांनी आपापले संचालक अज्ञातस्थळी रवाना केले आहेत.