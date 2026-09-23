Ajit Pawar Jay Pawar : अजित पवारांचा 'अजित सृष्टी' देखावा पाहून जय पवारांना रडू आवरलं नाही; ‘आई अजून रडत असते का'?

Ajit Pawar Tribute Leaves Jay Pawar Emotional : पुण्यात गणेशोत्सवानिमित्त दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देणारे विविध देखावे साकारण्यात आले आहेत. आंबेगाव येथील ‘अजित सृष्टी’ या देखाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते जय पवार यांनी मंगळवारी (ता. २२) भेट दिली. यावेळी वडिलांच्या आठवणीने जय पवार भावुक झाले. डोळ्यांत अश्रू आणणारा हा प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहे..आंबेगाव येथील कार्यकर्ते युवराज बेलदरे यांनी गणेशोत्सवानिमित्त ‘अजित सृष्टी’ हा देखावा साकारला आहे. या माध्यमातून दिवंगत अजित पवार यांच्या कार्याच्या आणि आठवणींचा जागर करण्यात आला आहे. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर जय पवार यांनी या देखाव्याला भेट दिली..जय पवार देखावा पाहत असताना पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या आवाजातील भाषण सुरू होते. त्यामध्ये, ‘आई अजून रडत असते का? तिला सांगा रडू नको म्हणून...’ असा संवाद ऐकू आला. वडिलांचा आवाज कानावर पडताच जय पवार काही क्षण भावुक झाले. त्यांनी डोळे पुसले आणि त्यानंतर गणरायाची आरती केली..Ajit Pawar Jayanti: बारामतीत दिवंगत लोकनेते अजितदादा पवारांना भावपूर्ण अभिवादन; स्मृतिस्थळी पवार कुटुंबीयांची उपस्थिती, सामाजिक व हरित उपक्रमांनी कार्याचा उजाळा.जय पवार यांच्या भावुक होण्याचा हा प्रसंग उपस्थितांनी आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रित केला. त्यानंतर हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे. ‘अजित सृष्टी’ देखाव्याला भेट देताना जय पवार यांना वडिलांच्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याचे या प्रसंगातून दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.