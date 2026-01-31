महाराष्ट्र बातम्या

Jayant Patil: ''त्या' बैठकीला सुनील तटकरे नव्हते, अजितदादांची अंतिम इच्छा..'', पक्ष विलीनीकरणाबाबत जयंत पाटलांनी सांगितली नवी माहिती

Jayant Patil Shares Details of Secret Meetings: अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा झाली तेव्हा सुनील तटकरे उपस्थित नव्हते, असं जयंत पाटील म्हणाले आहेत. बैठकीत काय बोलणी झाली, हेही जयंत पाटलांनी सांगितलं.
संतोष कानडे
Sharad Pawar NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत अनेक बैठका झाल्या होत्या, तारीखही ठरली होती, असं जयंत पाटील सांगत आहेत. मात्र सुनील तटकरे यांनी या विषयावर बोलणं टाळल्यानंतर जयंत पाटलांनी नवी माहिती दिली.

