Jayant Patil: ''त्या' बैठकीला सुनील तटकरे नव्हते, अजितदादांची अंतिम इच्छा..'', पक्ष विलीनीकरणाबाबत जयंत पाटलांनी सांगितली नवी माहिती

Sharad Pawar NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत अनेक बैठका झाल्या होत्या, तारीखही ठरली होती, असं जयंत पाटील सांगत आहेत. मात्र सुनील तटकरे यांनी या विषयावर बोलणं टाळल्यानंतर जयंत पाटलांनी नवी माहिती दिली. .जयंत पाटील म्हणाले की, अजितदादांनी आम्हांला बैठकीला बोलावलं होतं.. त्या दिवशीच्या बैठकीपूर्वी, अजितदादांनी सुनील तटकरेंना घेऊन येतो, असं म्हटलं होतं. परंतु काही कारणामुळे तटकरे आले नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं. तिथे सगळ्या चर्चा झाल्या. त्यात असं ठरलं की आपण लवकरात लवकरच एकत्र येण्यासंदर्भात निर्णय घेऊया. निर्णय पूर्वीच झाला असता परंतु एकामागोमाग निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानतंर आपण मर्जर करु, अशी चर्चा झाली होती..जयंत पाटील पुढे म्हणाले, १७ तारखेला गोविंदबागेत आम्ही सगळे भेटलो. त्यांनी त्यात शिक्कामोर्तब केलं. ८ किंवा ९ तारखेला निर्णय घेण्यासंदर्भात बोलणी झाली.. आमच्या बैठकीत १२ तारखेचा निर्णय झाला होता. त्या सगळ्या गोष्टी अजितदादांसोबत झाल्या होत्या. त्यांनी पक्षात कुणाशी चर्चा केली, हेही सांगितलं होतं. सर्व आमदार आणि नेत्यांशी चर्चा केल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. सर्व आमदारांची सहमती असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं..Jalgaon News : जळगावचा 'महापौर' कोण? भाजप-शिवसेनेकडून अर्जांचा पाऊस; सस्पेन्स अद्याप कायम.अजित पवारांची इच्छा काय होती?''पवार साहेबांच्या उपस्थितीत त्यांच्यासमोरच दोन्ही पक्ष एक करुया. पवार साहेबांना त्याचा आनंद होईल, ही त्यांची भूमिका होती. लवकरात लवकर पक्ष विलीन करण्याची त्यांची भूमिका होती.. त्यांची हीच अंतिम इच्छा होती. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे विलीनीकरणासाठी चार दिवस मागितले होतं. त्यानंतर निवडणुका घोषित करण्यासंदर्भात बोललो होतो. परंतु तसं झालं नाही.'' असं पाटील म्हणाले.जयंत पाटील म्हणाले, अजितदादांनी स्पष्ट केले होतं- माझे ३८-३९ आमदार मी म्हणेल त्यालाच हो म्हणतील, त्यामुळे त्याची चिंता तुम्ही करु नका. मी तुम्हाला सगळ्यांशी बोलणं करुन देतो, त्यानंतरच आपण शिक्कामोर्तब करु..Nashik Municipal Corporation : स्थायी समिती सदस्यत्वासाठी चुरस; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या नाशिक मनपाचे गणित.''सध्या पवार कुटुंबावर सुतक असल्यामुळे कुठलंही राजकीय भाष्य करु नये, अशी आमची भूमिका आहे. आजचा निर्णय त्यांच्या पक्षाचा आहे. त्यावर मी बोलण्याचं काहीही कारण नाही. अजितदादांसोबतच्या त्या भेटीमध्ये काय ठरलं? त्या भेटीचा तपशील काय होता? कुणाकडे काय जबाबदारी द्यायची होती? तो तपशील मी आज सांगणार नाही. दोन्ही पक्षाच्या विलीनीकरणासंदर्भात सुनेत्रा वहिणींनी पुढाकार घेतला तर नक्कीच तसा निर्णय होईल.'' असंही शेवटी जयंत पाटील म्हणाले..