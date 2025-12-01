महाराष्ट्र बातम्या

Jaydatta Kshirsagar : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या 'Welcome'साठी जयदत्त क्षीरसागर हेलिपॅडवर हजर, पण सभेला मात्र गैरहजर!

Jaydatta Kshirsagar Politics : जयदत्तअण्णांची नेमकी भूमिका तरी काय? समर्थक, कार्यकर्ते संभ्रमात; नगरपालिका निवडणुकीत कुणाच्या बाजूने असणार?
Jaydatt Kshirsagar seen welcoming Devendra Fadnavis at the Beed helipad but absent from the main rally, increasing political speculation among party workers.

Beed Politics and Jaydatta Kshirsagar Role : माजीमंत्री जयदत्त क्षीरसागर मागील अनेक दिवसांपासून कुठल्याच पक्षात नसल्याने, ते यंदाच्या नगरपालिका निवडणूकीपासूनही दूर असल्याचे दिसून येत आहेत. मात्र त्यांच्या भूमिकेमुळे त्यांच्या समर्थकांसह त्यांना मानणारा मोठा मतदारवर्ग सध्या संमभ्रमातच दिसत आहे.

कारण, काही दिवसांपूर्वी जयदत्त क्षीरसागर यांनी योगेश क्षीरसागर यांना साथ देणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीड येथे सभेसाठी आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी बीडमधील हेलिपॅडवरही हजेरी लावली. मात्र पक्ष प्रवेश झालेला नसल्याने ते सभेच्या ठिकाणी मात्र गैरहजर होते. यामुळे त्यांचे चांगलेच गोंधळात पडले होते. नेमकी जयदत्त अण्णांची भूमिका तरी काय? असा प्रश्न कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

मागील नगरपालिका निवडणुकांचा इतिहास जर पाहिला तर जयदत्त क्षीरसागर ज्याच्या बाजूने असतील  त्याच्याच अंगावर गुलाल पडल्याचे दिसून आले आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीपासून नव्या पिढीने राजकारणात जोर लावल्याने अण्णा थोडी बॅकफूटवर गेल्यासारखे दिसत आहे.

 विधानसभा निवडणुकीत भावाभावात सरळसरळ लढत बीडमध्ये झाली. त्याही निवडणूकीत कुठल्याच पक्षाचं झेंडा हातात न घेता बाहेरून जयदत्त क्षीरसागर यांनी डॉ.योगेश क्षीरसागर यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर आता नगरपालिका निवडणूक दरम्यान तेच चित्र असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वेलकमसाठी हेलिपॅड ग्राउंडवर हजेरी लावत स्वागत केले, मात्र सभेत गैरहजर राहिल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.

