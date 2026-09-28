Raigad News: श्रीवर्धन किनाऱ्यावर जेलीफिश, मच्छीमार व्यवसायासमोर आर्थिक अडचणी

श्रीवर्धन : श्रीवर्धन समुद्रकिनारी जेलीफिश आढळून येत असल्याने मच्छीमार व्यावसायिकांसमोर नवे संकट निर्माण झाले आहे. जेलीफिशची संख्या वाढल्यास मासेमारीवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, जाळ्यांचे नुकसान, मासळीच्या उत्पादनात घट आणि मच्छीमारांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आधीच विविध अडचणींचा सामना करणाऱ्या मच्छीमारांच्या व्यवसायासमोरील आर्थिक संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे..जेलीफिशची संख्या वाढल्यास समुद्रातील लहान मासे, त्यांची अंडी आणि प्लॅक्टन यांच्यासाठी अन्नाची स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. जेलीफिश मोठ्या प्रमाणात प्लँक्टन व लहान जीव खात असल्याने काही भागांतील मासळी कमी होऊन ती अन्य ठिकाणी स्थलांतर करण्याची शक्यता असते. परिणामी मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासळीऐवजी जेलीफिशचे प्रमाण अधिक आढळण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: कल्याण, अंबरनाथला २० हजार घरे उभारणार; एक रुपया प्रति एकराची किंमत, सामान्यांच्या स्वप्नाला शिवशाहीमुळे बळ .जेलीफिशच्या वाढत्या संख्येमुळे मच्छीमारांना जाळी वारंवार साफ करावी लागू शकतात. त्यामुळे मासेमारीसाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीवर मत्स्य विभागाने लक्ष ठेवून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे..Navi Mumbai: जनतेच्या पैशांवर 'अमेरिका वारी', नवी मुंबईच्या महापौरांचा दौरा वादाच्या भोवऱ्यात.दंशामुळे आरोग्यालाही धोकाजेलीफिश मोठ्या प्रमाणात आढळल्यास महागडी मासेमारीची जाळी फाटण्याचे प्रकार घडू शकतात. जाळ्यात अडकलेले जेलीफिश काढताना मच्छीमार व खलाशांना दंश होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे त्वचेवर जळजळ, वेदना, खाज, लाल चट्टे आणि सूज येऊ शकते. काही प्रजातींच्या दंशामुळे चक्कर, उलट्या, श्वास घेण्यास त्रास किंवा स्नायू आखडण्यासारखी लक्षणे उद्भवू शकतात. त्यामुळे उपचाराचा अतिरिक्त खर्चही सहन करावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.