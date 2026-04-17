Ashok Kharat: अशोक खरातच्या अत्यंत जवळच्या माणसाचा अपघाती मृत्यू; शिर्डी जमीन घोटाळ्यात होते साक्षीदार

Nashik Crime: भोंदूगिरी करुन महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या अशोक खरातच्या अत्यंत जवळच्या माणसाचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. जितेंद्र शेळके हे शिवनिका ट्रस्टवर उपाध्यक्षदेखील होते. शुक्रवारी समृद्धी मार्गावर भीषण अपघातात शेळकेंचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नीचाही या अपघातात मृत्यू झाला..जितेंद्र शेळके हे अशोक खरातचे अत्यंत जवळचे समजले जात होते. त्यामुळे हा नेमका अपघात आहे की घातपात? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तृप्ती देसाई, रुपाली ठोंबरे, सुषमा अंधारे यांनी या अपघातावरुन संशय व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात अनेक मोठ्या व्यक्ती सहभागी आहे, त्यामुळे ही घटना घडवून आणल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला..जितेंद्र शेळके हे शुक्रवारी दुपारच्या दरम्यान छत्रपती संभाजी नगरहून शिर्डीकडे निघाले होते. समृद्धी महामार्गावर त्यांची गाडी एका कंटेनरला मागून धडकली. गाडीचा वेग जास्त असल्याने कारचा चक्काचूर झाला. जितेंद्र शेळके हे स्वतः कार चालवत होते. गाडीमध्ये त्यांची पत्नी आणि मुलगा होते. त्यांची पत्नी अनुराधा यांचाही मृत्यू झाला असून मुलावर उपचार सुरु आहेत..जितेंद्र शेळकेंची चौकशी सुरु असताना अशा पद्धतीने अपघाती निधन होणं संशय निर्माण करणारं असल्याचं ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या. कुणालाही कुणाचा जीव घेण्याचा अधिकार नाही, आजची घटना तपास यंत्रणा आणि शासन यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे, अशा भावना अंधारेंनी व्यक्त केल्या..तृप्ती देसाई म्हणाल्या की, या प्रकरणात खूप मोठी माणसे आहेत. त्यामुळे संशय निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. रुपाली ठोंबरे म्हणाल्या, हा प्रकार म्हणजे खरातच्या साथीदारांचाही डाव असू शकतो. अपघात आताच नेमका कसा होतो? ज्या पद्धतीने अपघात झाला, त्यावरुन अपघात घडवून आणल्याचा सशंय आहे.