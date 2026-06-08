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Raigad News: पर्यटकांना आनंदाची बातमी! कल्याण-डोंबिवली-पाली बस सेवा सुरू, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून जंगी स्वागत

Kalyan-Dombivli-Pali Bus: कल्याण-डोंबिवली-पाली बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी या सेवेचे जंगी स्वागत केले असून यामुळे चाकरमानी आणि पर्यटकांचा प्रवास सुखाचा होणार आहे.
Kalyan-Dombivli-Pali Bus

Kalyan-Dombivli-Pali Bus

ESakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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पाली : सुधागड तालुक्यातील चाकरमानी, ग्रामस्थ आणि पर्यटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली कल्याण-डोंबिवली ते पाली एसटी बस सेवा सोमवारी (ता. 8) सुरू करण्यात आली आहे. या बस सेवेचे पाली येथे आगमन होताच स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी आणि नागरिकांच्या वतीने अत्यंत उत्साहात आणि जंगी स्वागत करण्यात आले.

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