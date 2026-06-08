Raigad News: पर्यटकांना आनंदाची बातमी! कल्याण-डोंबिवली-पाली बस सेवा सुरू, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून जंगी स्वागत

पाली : सुधागड तालुक्यातील चाकरमानी, ग्रामस्थ आणि पर्यटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली कल्याण-डोंबिवली ते पाली एसटी बस सेवा सोमवारी (ता. 8) सुरू करण्यात आली आहे. या बस सेवेचे पाली येथे आगमन होताच स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी आणि नागरिकांच्या वतीने अत्यंत उत्साहात आणि जंगी स्वागत करण्यात आले..उपस्थित शिवसेना जिल्हा समन्वयक रायगड राजेंद्र राऊत, शिवसेना तालुकासध्यक्ष अनुपम कुलकर्णी, पाली शहर प्रमुख ओमकार खोडागळे, शहर संपर्क प्रमुख विनायक जाधव, अवजड वाहतुक सेना प्रमुख शरद फोंडे, सुबोध पालांडे आदी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी वाहतुक नियंत्रक, बसचे चालक आणि वाहकांचे शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले..Navi Mumbai: नवी मुंबईत वीज संकट! नागरिक मध्यरात्री रस्त्यावर; महिला अंथरून घेऊन पोहोचली महावितरण कार्यालयात.यावेळी मोठ्या संख्येने प्रवासी, स्थानिक नागरिक, महिला आणि लहान मुले देखील या सुविधेचा आनंद घेण्यासाठी आणि स्वागत करण्यासाठी उपस्थित होते. ही बस सेवा सुरू झाल्यामुळे संपूर्ण सुधागड तालुक्यातून आनंद व्यक्त केला जात असून, प्रवाशांनी प्रशासनाचे आणि पाठपुरावा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले आहेत..सुधागड-पाली हा परिसर धार्मिक आणि पर्यटन दृष्ट्या अत्यंत प्रसिद्ध आहे. बल्लाळेश्वर गणपतीचे दर्शन, तसेच सुधागड आणि सरसगड किल्ल्यांना भेट देण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि कल्याण परिसरातून मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे येत असतात. तसेच या भागातील अनेक चाकरमानी नोकरी-धंद्यानिमित्त कल्याण-डोंबिवली परिसरात स्थायिक झाले आहेत. त्यांचा प्रवास आता सुखाचा होणार आहे..शिवसेना रायगड जिल्हा समन्वयक राजेंद्र राऊत यांनी परिवहन मंत्र्यांकडे ही सेवा सुरू करण्याची मागणी केली होती. ही बस सेवा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे आता प्रवासी, विद्यार्थी आणि पर्यटकांचा प्रवास अधिक सुकर होणार आहे..Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत.असे आहे बसचे वेळापत्रककल्याण (विठ्ठलवाडी) येथून सुटण्याची वेळ: सकाळी ठीक ८:३० वाजता.पाली येथून परतीची वेळ दुपारी ठीक १:३० वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.