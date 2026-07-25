karj mafi 2026 : कर्जमाफीची घोषणा झाली... पण लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी? अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्न उपस्थित

कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या अपेक्षापूर्तीला महाराष्ट्र सरकारने ५३३ नंतर ६१, ९०० पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करून सुरुवात केली असली, तरी त्यामुळे अनेक प्रश्न अधिक गडद झाले आहेत. ही प्रक्रिया नेमकी किती काळ चालणार, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा कधी मिळणार आणि कर्जमाफी प्रत्यक्षात केव्हा खात्यांवर दिसणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. परिणामी शेतकऱ्यांतील संभ्रम कायम असून, सरकारच्या अंमलबजावणीच्या गतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले... .घोषणेनंतरही धुके कायमखरिपाच्या तोंडावर कर्जमाफीसारख्या घोषणेने शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला. परंतु त्यातील जाचक अटी-शर्थी, अंमलबजावणीची संथ आणि किचकट प्रक्रिया पाहता हा दिलासा फार काळ टिकला नाही. वास्तविक पाहता हा खरीप अनेक मार्गांनी शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहतोय. ‘एल निनो’मुळे पावसाचे आगमन लांबले. पेरणीनंतर पावसाने तब्बल १५ दिवसांची दडी मारली. पेरण्या खोळंबल्या, कमी पाऊस, निकृष्ट बियाणे यासह इतरही काही कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना सोयाबीनची दुबार पेरणी करावी लागली. त्यातच यंदा कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे पीककर्जाचा वेगही मंदावला आहे. राज्यात उद्दिष्टाच्या केवळ ५६ टक्के पीककर्ज वाटप झाले. बहुतांश शेतकऱ्यांना उसनवारी, पदरमोड करून पेरण्या कराव्या लागल्या.कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्यातील शेतकरी प्रत्यक्ष कर्जमाफीसाठी आतुर झालेले असताना केवळ ५३३ शेतकऱ्यांची मुहूर्ताची यादी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जाहीर केली. प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्या शेतकऱ्यांची माहिती मिळाली नसल्यामुळे पुढील याद्यांना विलंब लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुहूर्ताची यादीदेखील अंतिम नाही. या ५३३ शेतकऱ्यांची पुनर्तपासणी करून नाबार्डच्या परवानगीने त्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. अर्थात, मुहूर्ताच्या ५३३ शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकरी वगळलेदेखील जाऊ शकतात. असे झाले तर ‘मुहूर्तालाच ग्रहण’ लागले, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही..सेवा सहकारी सोसायट्या, बॅंका यांच्याकडून कर्जखात्यांची माहिती एकत्र केली जातेय, ती माहिती लेखापरीक्षकाकडून तपासली जात आहे. यातून करदात्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात येईल. त्यानंतरच्या यादीवर संगणकीय संस्करण करून कर्जमाफीची पहिली अधिकृत यादी ३० जुलैला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्या पोटलीतून नेमके काय बाहेर येणार, यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल.कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शेतकरी पुन्हा या दुष्टचक्रात अडकू नयेत म्हणून उपाय योजनांसाठी ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचे नेमके काय चालले आहे, याबाबत अजून काहीही स्पष्टता नाही. कर्जमाफीबरोबर कर्जातून मुक्तीच्या उपाययोजनांचीदेखील अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अन्यथा कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जबाजारी होण्यास वेळ लागणार नाही..कर्जमाफीनंतर उपस्थित प्रश्न १) उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची यादी कधी जाहीर होणार?२) कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष कर्ज खात्यात कधी जमा होणार?३) यादी जाहीर झाल्यानंतरही निधी वितरणासाठी निश्चित कालमर्यादा काय आहे?४) यादीत नाव नसलेल्या; पण स्वतःला पात्र समजणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अपील किंवा तक्रारनिवारणाची व्यवस्था काय आहे?५) अर्जातील त्रुटी किंवा पडताळणीतील चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळणार का?६) पडताळणीप्रक्रिया इतकी संथपणे का होत आहे?.राज्यात गेल्या सात वर्षांत तीन वेळा कर्जमाफी झाली सध्याची चौथी कर्जमाफी आहे, ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत असले तरी ३९ लाख २४ हजार म्हणजेच ७० टक्के शेतकऱ्यांना अटी-शर्तींच्या आडून लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. याला जोरदार विरोध झाल्यामुळे २०१९ला कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या व पुन्हा २०२६ मध्ये पात्र ठरलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज ५० हजारांऐवजी दोन लाखांपर्यंत माफ करावे लागले.तर नियमित २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्ज फेडण्याची अट काढली. यामुळे एकूण ३६ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा. परंतु नियमित कर्जदारांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदानाऐवजी इतरांप्रमाणेच दोन लाखांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी प्रलंबित आहे....Ratnagiri Farmer Loan Waiver : रत्नागिरीतील 7,333 शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती! पहिली यादी लवकरच प्रसिद्ध; पाहा ताजी अपडेट.अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक सांगतात..."सवलती, थेट हस्तांतर, अंशदान, कर्जमाफी, वीजबिलमाफी यांसारख्या योजना वारंवार जाहीर कराव्या लागणे, ही राज्यातील एका मोठ्या समूहाच्या कायमस्वरूपी व सर्वांगीण सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात शासनसंस्थेला आलेल्या अपयशाची अप्रत्यक्ष कबुली आहे. गेली अनेक वर्षे; मग सरकार कोणाचेही असो, हे चालूच आहे. कोणतेही कर्ज दिले जाते, तेव्हा त्याचा आधार घेऊन निर्माण होणाऱ्या साधनांतून कर्जफेडीची क्षमता प्राप्त होणे अपेक्षित असते. शेतीवर अवलंबून असलेल्या एका मोठ्या समाजाबाबत ते साध्य होत नाही. म्हणजेच त्यांची क्रयशक्ती वाढविणे जमलेले नाही. वीजबिलमाफीबद्दलही हेच म्हणता येईल.अशा प्रकारच्या मदतीच्या योजना चालू ठेवायच्या असतील तर सरकारी तिजोरी भक्कम हवी. त्यासाठी आर्थिक वाढीचा दर चांगला असायला हवा. एकीकडे सरकार कर्जमाफी जाहीर करते; तर दुसरीकडे अनेक खर्च भागविण्यासाठी स्वतःच कर्जउभारणी करते. या सगळ्या खटाटोपात आवश्यक असा दूरगामी उपायांचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. मग तो सिंचनाचा विस्तार असो, वीजवहन, वितरण यासंदर्भातील देखभाल-दुरुस्तीची कामे असोत किंवा आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती असो.त्यासाठी मनुष्यबळ, निधी या सगळ्याची गरज असते. आर्थिक कारणांमुळे कर्मचारीभरती सरकारने जवळजवळ थांबविलेली आहे. मग दूरगामी उपाय रखडणार हे वेगळे सांगायला नको. कधीतरी या दुष्टचक्रातून बाहेर पडून कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी पावले टाकायला हवीत. विविध शॉर्टकट अवलंबताना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे दूरगामी मजबुतीकरण दुर्लक्षित राहाते, हे लक्षात घ्यायला हवे.".सर्वात महत्वाचं... कर्जमाफीच्या प्रक्रियेवरून पुढे आलेल्या प्रश्नांबाबत...सरकारने काय करावे1.यादी प्रसिद्ध करणे, पडताळणी पूर्ण करणे आणि रक्कम जमा करणे यासाठी टप्प्याटप्प्याने निश्चित मुदत जाहीर करावी.2.महसूल, सहकार आणि बँक यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत.3. मंजूर लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांत रक्कम जमा करण्यासाठी आवश्यक निधी वेळेवर वितरित करावा.4.यादीत नाव नसलेल्या किंवा त्रुटी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा स्तरावर जलद तक्रार निवारणव्यवस्था सुरू करावी.5.किती लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली, किती जणांना लाभ मिळाला आणि किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची नियमित माहिती सार्वजनिक करावी.6.साप्ताहिक किंवा पंधरवड्याला प्रगती अहवाल प्रसिद्ध केल्यास शेतकऱ्यांमधील संभ्रम कमी होईल आणि प्रक्रियेबाबत विश्वास वाढेल.सरकारची भूमिका काय?सहकार आयुक्त डॉ. दीपक तावरे म्हणाले, "कर्जमाफी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात साडेपाचशे लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली असली, तरी येत्या दोन दिवसांत सर्व पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना आधार पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. ती झाल्यानंतर त्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे."तर किसान सभेचे अध्यक्ष उमेश देशमुख म्हणाले, "सरकारकडे आता सगळ्या शेतकऱ्यांचा डाटा आहे. आता तातडीने पैसे द्यायला काय हरकत आहे? आम्हाला तर ते पैशांची अडचण नाही, असे सांगत होते. २० हजार कोटींची तरतूद केली म्हणत होते. मग आता फक्त ५३७ शेतकऱ्यांनाच मदत करताय. मग या वेगाने त्यांनीच काढलेल्या आकडेवारीनुसार ५६ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोचणार? जुलैअखेर कर्जमाफी देणार होते. ती कशी पूर्ण करणार? अजून नियमित कर्जभरणा करणाऱ्यांना दोन लाख जाहीर करणे आवश्यक आहे. कुठेतरी पाणी मुरत आहे.".Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीच्या याद्या आज सेवा संस्थांमध्ये, यादीत नाव असल्याची खात्री करावी; आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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