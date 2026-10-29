मुंबई-काशीदचा दोन तासांचा प्रवास लांबणीवर! लाटांच्या तडाख्यात रोरो जेट्टी उद्ध्वस्थ; ब्रेक वॉटर बंधारा फुटल्याने काम ठप्प

अलिबाग : काशीद येथे उभारण्यात येत असलेल्या रो-रो प्रकल्पाचे स्वप्न धूसर ठरत असल्याचे चित्र आहे. कोट्यवधी खर्चुन बांधलेला ब्रेक वॉटर बंधारा समुद्राच्या लाटांमुळे फुटल्याची बाब समोर आली असून हा प्रकल्प सध्या अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. यामुळे पर्यटकांसह स्थानिकांची काशीद-मुंबई रो-रो सेवा पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे..काशीद समुद्रकिनारा जगभरातील पर्यटकांसाठी मोठे आकर्षण आहे. वर्षाला दोन लाखांहून अधिक पर्यटक येथे भेट देतात. सध्या मुंबईहून मांडवा आणि तिथून अलिबागमार्गे काशीदला पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना तब्बल तीन तास लागतात. हा त्रास कमी करण्यासाठी सागरमाला योजनेअंतर्गत २०१९ पासून मुंबई ते काशीद रो-रो सेवेचे काम सुरू केले होते. ही सेवा सुरू झाल्यास मुंबईहून काशीदला अवघ्या दोन तासांत पोहोचणे शक्य होणार आहे..Mumbai News: मुंबईत अनधिकृत शाळांचे आव्हान कायम! १६४ पैकी केवळ नऊ शाळा बंद; ७० व्यवस्थापनांची न्यायालयात धाव.समुद्राच्या लाटा रोखण्यासाठी ब्रेक वॉटर बंधाऱ्यासह रो-रो जेट्टी, प्रवासी टर्मिनल आणि पार्किंगसाठी ११२ कोटींच्या या प्रकल्पावर मागील वर्षापर्यंत सुमारे ९९.९६ कोटी खर्च झाले आहेत. मात्र, ब्रेक वॉटर बंधाऱ्यासह काँक्रिटीकरण व भरावाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे समोर आले आहे. समुद्राच्या उधाणामुळे सिमेंटचे ठोकळे आणि दगड सरकले असून बंधारा पार निखळला आहे. त्यामुळे काशिद येथील ब्रेक वॉटर बंधारा, पार्किंग, रस्त्याचे काम अपूर्ण स्थितीत असल्याचे चित्र दिसून आले..दुरुस्त करावा !जानेवारी २०२६ मध्ये रो-रो जेट्टीसाठी पुढील निविदा काढण्याची हालचाल सुरू असतानाच, मुख्य बंधाराच फुटल्याने एमएमबी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. यामुळे स्थानिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. हा प्रकल्प तातडीने दुरुस्त करून पूर्ण करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..Mumbai News: मुंबई हायकोर्टात ड्रामा! निकाल विरोधात गेला, महिलेला संताप अनावर झाला; न्यायमूर्तीवर पर्स फेकून....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.