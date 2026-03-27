महाराष्ट्र बातम्या

Gas Shortage: केंद्राकडून महाराष्ट्रासाठी 'एवढं' रॉकेल मंजूर; एका शिधापत्रिकेसाठी किती पुरवठा होणार?

Maharashtra to distribute kerosene to PHH and Antyodaya cardholders: ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहे, त्यांना प्रत्येक रेशनकार्डसाठी ३ लिटर रॉकेल दिलं जाईल. त्यातही प्राधान्यक्रम ठरवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
Fuel Crisis in India

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Iran-Israel War: इराणने होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर निर्बंध आणल्यामुळे भारतात इंधनाची टंचाई निर्माण झाली आहे. सध्या पेट्रोल-गॅसचा पुरवठा सुरळीत असला तरी लोक पॅनिक होऊन पंपांवर गर्दी करीत आहेत. तर एलपीजी गॅससाठीदेखील पॅनिक बुकिंग सुरु आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पेट्रोल वितरणावर निर्बंध घालून देण्यात आलेले असून एलपीजी गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढवण्यात आलेला आहे.

Loading content, please wait...
War
israel
gas cylinder
gas
Iran

