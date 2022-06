मला झालेली अटक बेकायदा! नुकसान भरपाई मिळावी, केतकी चितळेची मागणी

By

मुंबई : अभिनेत्री केतकी चितळेचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे. आज मंगळवारी (ता.सात) न्यायालयाने तिच्या न्यायालयीने कोठडीत वाढ केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी केतकी चितळे (Ketaki Chitale) तुरुंगात आहे. पुढील सुनावणी १६ जूनला होणार आहे. तिने आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Ketaki Chitale Says, My Arrest Illegal, Give Me Compensation)

राज्यातील अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारींवर दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर बेकायदा असून माझ्यावर झालेली अटकेची कारवाईही बेकायदा आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग केल्याबद्दल नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती केतकी चितळे हिने याचिकेद्वारे केली आहे.

तिच्यावर कळवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. दाखल गुन्हा रद्द करावी अशा मागणीची याचिका केतकीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.