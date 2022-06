पाठिंबा हवा असेल तर संपर्क साधा, ओवैसींची महाविकास आघाडीला ऑफर

नांदेड : आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) पाठिंब्यासाठी संपर्क केला नसल्याचे एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी सांगितले. नांदेड येथे आज मंगळवारी (ता.सात) ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. जर त्यांना आमचा पाठिंबा हवा असेल तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा अशी ऑफर ओवैसी यांनी आघाडीला दिली आहे. (Asaduddin Owaisi Says If You Want Support For Rajya Sabha Election, Then Contact Us)

हेही वाचा: सिद्धू मुसेवाला यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देऊ : राहुल गांधी

एमआयएमचे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सदस्यांमध्ये दोन आमदार आहेत. शिवसेनेचा सहावा उमेदवार निवडून येण्यासाठी एमआयएमचे आमदारांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर त्यांना आमचा पाठिंबा हवा असेल तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. (Rajya Sabha Election 2022)

हेही वाचा: काँग्रेसशिवाय महाविकास आघाडी अशक्य

जर त्यांना आमचा पाठिंबा नको असल्यास तरी चालेल. आम्ही आमच्या आमदारांशी बोलत आहोत. आम्ही एक किंवा दोन दिवसांत निर्णय घेऊ, असे असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले.