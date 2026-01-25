Siddhanath Temple : आटपाडीत सिद्धनाथ मंदिराच्या गाभाऱ्यातील २४ किलो चांदी गायब, दुरुस्तीच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार

आटपाडी, ता. २४ : खरसुंडी (ता. आटपाडी) येथील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान श्री सिद्धनाथ मंदिरातील गाभाऱ्यातील चांदी दुरुस्तीच्या नावाखाली काढून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे भाविक, पुजारी व देवस्थान ट्रस्ट यांच्यात वाद पेटला असून संबंधित विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वेजेगाव व देवीखिंडी (ता. खानापूर) येथील भाविकांनी श्रद्धेपोटी मंदिराच्या गाभाऱ्यातील खांब व छतासाठी चांदीचे नक्षीकाम केलेली सजावट अर्पण केली होती. यामध्ये देवीखिंडी येथील शिवाजी पाटील यांनी शंभर टक्के शुद्ध अशी सुमारे २४ किलो चांदी दान दिली होती. इतर भाविकांनीही स्वतंत्र स्वरुपात चांदी अर्पण केली होती. काही दिवसांपूर्वी एका कारागिराने ‘वेजेगावच्या भाविकांनी अर्पण केलेली चांदी दुरुस्तीसाठी न्यायची आहे, ’ असे पत्र देवस्थान ट्रस्टला दिले. त्यानंतर संबंधित कारागिराने व दुसऱ्या गावातील एका कारागिराच्या मदतीने गाभाऱ्यातील खांबांवरील प्लेट्स, तसेच छतावरील सर्व चांदी काढून नेल्याचा आरोप आहे..Sangli PS : कामेरीत भाजपसमोर दुहेरी आव्हान! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने राजकीय लढत तीव्र.मंदिरातून नेमकी किती चांदी नेण्यात आली, याची कोणतीही नोंद कारागिराने ठेवलेली नसल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार मंदिरातील इतर पुजारी व गावकऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर ही माहिती देवीखिंडी येथील भाविकांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर शिवाजी पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देवस्थान ट्रस्टकडे जाब विचारला. सुरुवातीला समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने आज पुन्हा पुजारी, गावकरी व संबंधित भाविक मंदिरात एकत्र जमले..‘देवाला अर्पण केलेली चांदी कोणालाही न सांगता परस्पर कारागिराला कशी दिली, ’ असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. ही चांदी सध्या कुठे आहे, ती कधी परत बसवली जाणार, याबाबत ठोस उत्तर न मिळाल्याने वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली चांदीची विल्हेवाट लावली गेल्याचा संशय भाविकांनी व्यक्त केला असून, याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..Sangli Election : सांगली जिल्ह्यात निवडणूक रणधुमाळी! छाननीनंतर जवळपास सर्व तालुक्यांत बहुरंगी लढतींचे चित्र स्पष्ट.यासंदर्भात बोलताना, ''श्रद्धेपोटी शंभर टक्के शुद्ध २४ किलो चांदी मंदिरात अर्पण केली होती. आमची किंवा कोणाचीही कल्पना न देता ती कारागिराला देण्यात आलीच कशी, हा आमचा प्रश्न आहे. समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर तक्रार दाखल करू'', अशी प्रतिक्रिया भाविक शिवाजी पाटील-निकम यांनी दिली. तर यात कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही. भाविकांचा गैरसमज झाला आहे. वेजेगावातील देणगीदार व कारागिराला बोलावले असून तिन्ही पक्षांना समोरासमोर बसवून चर्चा करून तोडगा काढू असं श्रीनाथ देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष चंद्रकांत पुजारी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.