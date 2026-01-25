महाराष्ट्र बातम्या

Siddhanath Temple : आटपाडीत सिद्धनाथ मंदिराच्या गाभाऱ्यातील २४ किलो चांदी गायब, दुरुस्तीच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार

24 Kg Silver Missing From Siddhanath Temple Sanctum : भाविकांनी श्रद्धेपोटी मंदिराच्या गाभाऱ्यातील खांब व छतासाठी चांदीचे नक्षीकाम केलेली सजावट अर्पण केली होती. ती चांदी आता गायब झाली आहे. त्यामुळे विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

आटपाडी, ता. २४ : खरसुंडी (ता. आटपाडी) येथील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान श्री सिद्धनाथ मंदिरातील गाभाऱ्यातील चांदी दुरुस्तीच्या नावाखाली काढून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे भाविक, पुजारी व देवस्थान ट्रस्ट यांच्यात वाद पेटला असून संबंधित विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

