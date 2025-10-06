महाराष्ट्र बातम्या

Kojagiri Pournima : किल्ले रायगड आजही विसरू शकणार नाही कोजागिरीशी जोडला गेलेला शिवाजी महाराजांचा इतिहास, हिरा बनली हिरकणी...

Hirkani Raigad Courage Kojagiri Night Story : कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री हिरकणीने रायगडाच्या खड्ड्या उतरून मातृत्वाचं धाडस दाखवलं. तिच्या पराक्रमाला सलाम म्हणून त्या कड्याला ‘हिरकणी बुरूज’ नाव मिळालं.
Kojagiri Pornima Story : कोजागिरी पौर्णिमेची रात्र म्हणजे चंद्राच्या शीतल सावलीत मसालेदार, केसरयुक्त दुधाचा आस्वाद घेत उत्सव साजरा करण्याची रात्र. पण या रात्रीला एक ऐतिहासिक गोष्ट घडली, जी आजही प्रत्येक मराठी मनात हिरकणीच्या धाडसाची आणि मातृप्रेमाची ज्योत तेवत ठेवते. ही आहे रायगडावरील हिरकणीची कहाणी, ज्याने मातृत्वाला अजरामर केलं.

