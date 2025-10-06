Kojagiri Pournima : किल्ले रायगड आजही विसरू शकणार नाही कोजागिरीशी जोडला गेलेला शिवाजी महाराजांचा इतिहास, हिरा बनली हिरकणी...

Kojagiri Pornima Story : कोजागिरी पौर्णिमेची रात्र म्हणजे चंद्राच्या शीतल सावलीत मसालेदार, केसरयुक्त दुधाचा आस्वाद घेत उत्सव साजरा करण्याची रात्र. पण या रात्रीला एक ऐतिहासिक गोष्ट घडली, जी आजही प्रत्येक मराठी मनात हिरकणीच्या धाडसाची आणि मातृप्रेमाची ज्योत तेवत ठेवते. ही आहे रायगडावरील हिरकणीची कहाणी, ज्याने मातृत्वाला अजरामर केलं..सन 1674, शिवाजी महाराजांच्या रायगडावर एक कठोर नियम होता. सूर्यास्तानंतर गडाचे दरवाजे बंद होत आणि कोणालाही बाहेर-आत जाण्याची परवानगी नव्हती. रायगडाच्या पायथ्याशी राहणारी हिरा, एक गवळण, गडावर दूध विकायला जायची. ती एका लहान बाळाची आई होती. एका कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी, नेहमीप्रमाणे ती गडावर गेली. कामात व्यस्त असताना तिला वेळेचं भान राहिलं नाही..Sharad Purnima 2025: कोजागरी पौर्णिमेला करा 'हे' 7 उपाय, माता लक्ष्मीच्या कृपेने घरात कायम राहिल आर्थिक समृद्धी.संध्याकाळी गडाचे दरवाजे बंद झाले, आणि हिरा गडावर अडकली.घरी रडणाऱ्या तान्ह्या बाळाचा विचार तिच्या मनात घोळू लागला. पहारेकऱ्यांनी दरवाजे उघडण्यास नकार दिला. पण मातृत्वाच्या प्रेमाने तिच्यात असामान्य धैर्य निर्माण झालं. हिराने जीव धोक्यात घालून रायगडाचा 4400 फुटांचा खड्डा उतरण्याचा निर्णय घेतला. रात्रीच्या अंधारात, काट्यांनी टोचणाऱ्या, धोकादायक कड्यावरून ती खाली उतरली..Dmart Offers : दसरा स्पेशल! डीमार्टमध्ये 'या' वस्तू मिळतायत जास्त स्वस्त, पुढचे 4 दिवस डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.जखमा झाल्या, पण बाळाच्या प्रेमापुढे त्या वेदना तिला जाणवल्या नाहीत. अखेरीस, कोजागिरीच्या चंद्राच्या साक्षीने ती सुखरूप खाली पोहोचली आणि बाळाला कवटाळलं.हिरकणीचं धाडस शिवाजी महाराजांपर्यंत पोहोचलं. त्यांनी तिचा सन्मान केला, साडी-चोळी भेट दिली आणि त्या कड्याला ‘हिरकणी बुरूज’ नावाने अजरामर केलं. आजही हिरकणी मातृत्व आणि धैर्याचं प्रतीक आहे. कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्ताने प्रत्येक धाडसी हिरकणीला सलाम!.FAQsWhat is the significance of Kojagiri Pournima in Hirkani's story?कोजागिरी पौर्णिमेचं हिरकणीच्या कथेत काय महत्त्व आहे?कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री हिरकणीने आपल्या बाळासाठी रायगडाचा खड्डा उतरून मातृत्वाचं धाडस दाखवलं, ज्यामुळे तिची गाथा ऐतिहासिक झाली.Who was Hirkani, and what did she do?हिरकणी कोण होती, आणि तिने काय केलं?हिरकणी ही रायगडाच्या पायथ्याशी राहणारी गवळण होती, जिने आपल्या बाळासाठी रात्रीच्या अंधारात रायगडाचा धोकादायक कडा उतरला.Why is the Hirkani Buruj named after her?हिरकणी बुरूजाला तिचं नाव का देण्यात आलं?हिरकणीच्या धाडसी पराक्रमाची आठवण म्हणून शिवाजी महाराजांनी त्या कड्याला ‘हिरकणी बुरूज’ नाव दिलं.What was the rule on Raigad that affected Hirkani?रायगडावरील कोणता नियम हिरकणीवर परिणाम करणारा होता?सूर्यास्तानंतर रायगडाचे दरवाजे बंद होत, आणि कोणालाही बाहेर-आत जाण्याची परवानगी नव्हती, ज्यामुळे हिरकणी अडकली.How did Shivaji Maharaj honor Hirkani?शिवाजी महाराजांनी हिरकणीचा सन्मान कसा केला?शिवाजी महाराजांनी हिरकणीला साडी-चोळी देऊन सन्मानित केलं आणि तिच्या पराक्रमाची साक्ष म्हणून हिरकणी बुरूज बांधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.