Alphonso Mango: हापूस पोहोचला 'युके'त, हवाई खर्चात दुप्पट वाढ; डझनाला विक्रमी किंमत

Alphonso Mango In UK: कोकणचा हापूस आंबा युकेमध्ये बाजारपेठेत दाखल झाला आहे. याठिकाणी भारतीय चलनानुसार प्रति डझन २६०० रुपये इतका विक्रमी दर मिळत आहे.
रत्नागिरी : नैसर्गिक आपत्ती आणि जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीचे सावट असतानाही कोकण हापूस सातासमुद्रापार पोचला आहे. यंदाच्या हंगामातील १ हजार डझन हापूस युनायटेड किंगडम (युके) मधील बाजारपेठेत दाखल झाला असून, तिथे भारतीय चलनानुसार प्रति डझन २६०० रुपये (२६ पाउंड) इतका विक्रमी दर मिळत आहे.

