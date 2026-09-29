महाराष्ट्र बातम्या

Jan Shatabdi: जनशताब्दी एक्स्प्रेसमध्ये तांत्रिक बिघाड, 3 तासांपासून एकाच ठिकाणी ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा

Jan Shatabdi Engine Failure: जनशताब्दी एक्स्प्रेसच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला आहे. पेण स्थानकात तीन तासांपासून रेल्वे थांबल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे.
Jan Shatabdi Engine Failure

Jan Shatabdi Engine Failure

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईहून मडगावकडे निघालेल्या जनशताब्दी एक्स्प्रेसच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जनशताब्दी एक्सप्रेस मागील तीन तासांपासून पेण स्थानकात थांबवण्यात आली आहे. ज्यामुळे प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे.

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