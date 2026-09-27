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Konkan Railway: मुंबई-गोवा प्रवासासाठी कोकण रेल्वेचा नवा पर्याय, विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक आणि थांबे

Diwali Special Railway Service: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वेने विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Diwali Special Railway Service

Diwali Special Railway Service

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चिपळूण : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वेमार्गावर प्रवाशांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिरूवनंतपुरम सेंट्रल-मदार जंक्शनदरम्यान धावणाऱ्या साप्ताहिक विशेष रेल्वेमुळे कोकणातील प्रवाशांना दक्षिण भारतासह गोवा आणि राजस्थानच्या दिशेने प्रवासासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

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