Konkan Railway: मुंबई-गोवा प्रवासासाठी कोकण रेल्वेचा नवा पर्याय, विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक आणि थांबे

चिपळूण : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वेमार्गावर प्रवाशांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तिरूवनंतपुरम सेंट्रल-मदार जंक्शनदरम्यान धावणाऱ्या साप्ताहिक विशेष रेल्वेमुळे कोकणातील प्रवाशांना दक्षिण भारतासह गोवा आणि राजस्थानच्या दिशेने प्रवासासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होणार आहे. .या गाडीला जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड आणि चिपळूण येथे थांबे देण्यात आले आहेत. ट्रेन क्र. ०६०१३ तिरूवनंतपुरम सेंट्रल-मदार जंक्शन विशेष गाडी २१ व २८ ऑक्टोबर तसेच ४, ११, १८ आणि २५ नोव्हेंबरला सकाळी ७.४५ वाजता सुटणार आहे. परतीची ०६०१४ मदार जंक्शन-तिरूवनंतपुरम सेंट्रल विशेष गाडी २४ व ३१ ऑक्टोबर तसेच ७, १४, २१ आणि २८ नोव्हेंबरला धावणार आहे. या गाडीतून प्रवाशांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अतिरिक्त आसनक्षमता उपलब्ध होणार आहे..Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral .गणेशोत्सवात कोकण रेल्वेवर मोठ्या प्रमाणात विशेष गाड्या सोडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांतून कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांची तसेच स्थानिक प्रवाशांची गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी अतिरिक्त रेल्वेसेवा उपलब्ध झाल्याने नियमित गाड्यांवरील प्रवासीभार काही प्रमाणात विभागला जाण्यास मदत होऊ शकते..रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि चिपळूण येथे थांबा असल्याने जिल्ह्यातील प्रवाशांना दक्षिणेकडील शहरांशी थेट रेल्वेसंपर्काचा अतिरिक्त पर्याय मिळणार आहे. तसेच कोकणातील पर्यटनस्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठीही ही सेवा उपयुक्त ठरू शकते..दिवाळीच्या काळात रत्नागिरी, चिपळूणसह कोकणातील पर्यटनस्थळांकडे वाढणारी गर्दी लक्षात घेता रेल्वेसेवेची अतिरिक्त उपलब्धता स्थानिक पर्यटन, बाजारपेठ आणि प्रवासी वाहतुकीला हातभार लावू शकते. या विशेष गाडीमुळे नियमित गाड्यांवरील गर्दीचे नियोजन करण्यासही रेल्वेला मदत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या हंगामात कोकण रेल्वेमार्गावरील प्रवाशांसाठी ही सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.