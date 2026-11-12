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Konkan Railway: कोकण रेल्वे गाड्यांना नवे क्रमांक, सुपरफास्टचा दर्जा बदलणार; प्रवाशांना फायदा होणार

Konkan Railway New Number: रेल्वे प्रशासनाने कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्यांचे क्रमांक तसेच प्रवर्ग बदलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Konkan Railway New Number

Konkan Railway New Number

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महाड : रेल्वे प्रशासनाने कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्यांचे क्रमांक तसेच प्रवर्ग बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित गाड्यांचे जुने क्रमांक बदलून नवीन क्रमांक देण्यात येणार असून, काही गाड्यांचे सुपरफास्ट आणि एक्स्प्रेस असे वर्गीकरणही बदलण्यात येणार आहे. हे बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत.

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