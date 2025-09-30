Koyna Earthquake: किल्लारी भूकंपाच्या ३२ वर्षांच्या आठवणी अन् कोयनेत पहाटे भूकंपाचा धक्का; नागरिकांचा थरकाप

Killari Earthquake: लातूर जिल्ह्यातल्या किल्लारी भूकंपाच्या कटू आठवणींना आज (३० सप्टेंबर) ३२ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. भूकंपाच्या थरकाप उडवणाऱ्या आठवणी आजही जुने लोक सांगतात. नेमक्या आजच्याच दिवशी कोयना धरण परिसरात भूकंपाचे धक्के बसले आहेत.मंगळवार, दि. ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी ६ वाजून ५७ मिनिटांनी कोयना धरण परिसराला भूकंपाचा सौम्य धक्का बसला. धरणाच्या पूर्वेकडील परिसर हा भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता. या धक्क्याच्या तीव्रता साधारण २ रिक्टर स्केल असण्याची शक्यता आहे..कोयना परिसरात कायमच भूकंपाचे धक्का जाणवत असतात. मात्र आजच्या भूकंपाने जुन्या आठवणी ताज्या झाल्याचं बोललं जातंय. त्याचं कारण १९६७ साली याच वेळेला आणि असाच भूकंप झाला होता. तेव्हा नागरिकांना मोठा धक्का सहन करावा लागला होता. त्यामुळे लोक भयभीत झाले होते. मात्र सुदैवाने आजच्या भूकंपमुळे कुठलीही अप्रिय घटना घडली नाही..GST 2.0: जीएसटी कमी झाला पण नागरिकांना फायदा होत नाही; सरकारकडे आल्या 3,000 तक्रारी.किल्लारी भूकंपाच्या आठवणी ताज्या३० सप्टेंबर १९९३ रोजी किल्लारीत पहाटे ३ वाजून ५६ मिनिटांनी महाप्रलयकारी भूकंप झाला होता. किल्लारी परिसरातील ५२ गावे अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली होती. या घटनेत तब्बल ९ हजार ७७८ लोक मृत्यूमुखी पडले होते. साधारण १६ हजार लोक जखमी आणि तितकेच जनावरे दगावली होती. ३२ वर्षांनंतरही त्या आठवणी अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत.किल्लारीमध्ये परिस्थिती एवढी भीषण होती की, अंत्यसंस्कारासाठी गावात जागाही शिल्लक नव्हती. सर्वत्र उद्ध्वस्त आणि बकाल चित्र निर्माण झालं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या चोख नियोजनाचं आजही कौतुक होतं. त्यांनी अत्यंत कमी दिवसांमध्ये ही गावं पुन्हा उभी केली. मात्र आजही इथल्या गावांच्या, लोकांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. नेमका आजच्याच दिवशी कोयनेत भूकंपाचे धक्के बसल्याने सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकला. परंतु सुदैवाने कोयनेतला भूकंप हा सौम्य स्वरुपातला होता..Kalandi Earthquake : भूकंपाचे धक्के अन् तहसीलदारांचे ग्रामस्थांसोबत जागरण! कलांडीत भूगर्भातून मोठा आवाज अन्...; 'त्या' रात्री काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.