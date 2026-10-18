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मुंबईत नोकरी मिळाली, जॉइनिंग करण्याआधीच आक्रीत घडलं, २३ वर्षीय तरुणीला नराधमाने संपवलं, पुलावरून ओढत नेत...; कुडाळमध्ये काय घडलं?

Sindhudurg Crime : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात २३ वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Sindhudurg Crime Damini Palav

Sindhudurg Crime Damini Palav

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कुडाळ तालुक्यात एका तरुणाने महाविद्यालयीन २३ वर्षीय तरुणीची धारदार शस्त्राने भोसकून निर्घृण हत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेणारी ही तरुणी सायंकाळी घरी जात असताना तरुणाने तरुणीला अडवून तिच्यावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक वार केले. या हल्ल्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे सावट पसरले आहे.

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Kudal
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