मुंबईत नोकरी मिळाली, जॉइनिंग करण्याआधीच आक्रीत घडलं, २३ वर्षीय तरुणीला नराधमाने संपवलं, पुलावरून ओढत नेत...; कुडाळमध्ये काय घडलं?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कुडाळ तालुक्यात एका तरुणाने महाविद्यालयीन २३ वर्षीय तरुणीची धारदार शस्त्राने भोसकून निर्घृण हत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेणारी ही तरुणी सायंकाळी घरी जात असताना तरुणाने तरुणीला अडवून तिच्यावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक वार केले. या हल्ल्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे सावट पसरले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कुडाळ तालुक्यात २३ वर्षीय तरुणी दामिनी पालव हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होती. शनिवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास दामिनी नेहमीप्रमाणे घरी जाण्यासाठी कडावल बसस्टॉपवरून पायी वर्दे येथील आपल्या घराकडे जात होती. यावेळी एका पुलावर दबा धरून बसलेल्या अज्ञात हल्लेखोराने तिला अडवून तिच्यावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक वार केले. या हल्ल्यात दामिनीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..Mumbai Firing: वडाळ्यात रात्री गोळीबाराचा थरार! कारमधून उतरले अन् तरूणावर गोळ्या झाडल्या; तिघांना अटक, Video Viral .दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून आरोपीचा शोध घेण्यासाठी कसून तपास सुरू करण्यात आला. पहाटेच्या सुमारास या प्रकरणी पोलिसांनी साहिल धुरी असे नाव असलेल्या एका संशयित आरोपीला अटक केली आहे. सध्या पोलीस आरोपीची कसून चौकशी करत आहेत. मात्र या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे सावट पसरले असून महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..नेमकं प्रकरण काय?घटनेच्या दिवशी शनिवारी दामिनी पालाव नेहमीप्रमाणे कुडाळ तालुक्यातील वर्दे कॉलेजला गेली होती. इथं ती हॉटेल मॅनेजमेंटचं शिक्षण घेत होती. कॉलेजनंतर नेहमीप्रमाणे सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास ती कडावल येथे आली. यावेळी तिने आईला तिने फोन करत ' तुला वडापाव वगैरे आणायचा आहे का?' असे विचारले, नंतर घराच्या दिशेनं जाऊ लागली. वाटेतच एका नदीपात्रावर दामिनी पोहोचली असता एका अज्ञाताने तिला खाली ओढत नेलं आणि तिच्या पायावर, पोटावर आणि मानेवर चाकुने वार केले. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी होत तिचा मृत्यू झाला..किंचाळली राहिली, पण मदतीला कुणीच आलं नाहीतरुणीवर प्राणघातक हल्ला होत असताना ती स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी जिवाच्या आकांताने ओरडत होती. मदतीसाठी किंचाळतही होती, मात्र ही किंचाळी नेमकी कुठून येते, कुणाची आहे, हे न समजल्याने घटनास्थळावरून जाणाऱ्या एका व्यक्तीने याकडे दुर्लक्ष केलं आणि तो तेथून निघून गेला, अशी माहिती समोर आली आहे. .दूध घेऊन जाणाऱ्यांना दामिनी रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळलीतरुणीचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोपीने स्प्लेंडर गाडी घेऊन घटनस्थानकावरून पळ काढला. यानंतर काही वेळाने डेअरीला दूध घेऊन जाणाऱ्या काही लोकांना दामिनी रक्तबंबाळ अवस्थेत दिसली. त्यांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना देत दामिनीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं..Mumbai News: पवई तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य होणार, महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार .सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात थरार कैदपोलिसांनी या घटनेची माहिती मिळताच तातडीने तपास सुरु केला. यावेळी पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले असता एक काळ्या रंगाचा शर्ट घातलेला तरुण दुचाकीने सुसाट गेल्याचे दिसून आले..एकतर्फी प्रेमातून हत्या झाल्याचा संशयआरोपी साहिल मृत तरुणी दामिनीच्या कॉलेजमध्येच शिक्षण घेत असून त्याने प्रेम संबंधातून किंवा एकतर्फी प्रेमातून ही हत्या केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आली नाही. तसेच दामिनीला मुंबईत चांगल्या पगाराची नोकरी लागली होती, ती पुढील दोन-तीन दिवसात नोकरीसाठी मुंबईला जाणारच होती. मात्र मुंबईला जाऊन नोकरीकरण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.